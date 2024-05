Thời tiết hôm nay 22-5: Từ Thanh Hóa trở vào Nam Bộ có mưa to, Bắc Bộ ngày nắng

Nam Bộ thời tiết có mưa chiều tối, đề phòng ngập - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ đêm qua đến hôm nay 22-5, thời tiết Trung Trung Bộ và Tây Nguyên mưa vừa và dông, vài nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 120mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối).

Chiều tối nay, Nam Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào đến mưa to. Lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 22-5:

Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, mưa rào, mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, chiều mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, chiều mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 22-5 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tác giả: LÊ PHAN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ