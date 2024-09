Thời tiết đêm 11/9: Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa

Mưa lớn gây ngập cục bộ trên đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Ngày và đêm 12/9, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình tiếp tục có mưa to, có nơi có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 11/9, khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 13/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Trên biển, đêm 11/9 và ngày 12/9, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2m.

Đêm 11/9 và ngày 12/9, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m. Biển động. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo các khu vực đêm 11 và ngày 12/9: Phía Tây Bắc Bộ khu vực Hòa Bình có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực Lào Cai, Yên Bái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tác giả: Lý Thanh Hương

Nguồn tin: Báo Tin tức