Thiếu tá công an bị tông gãy xương đùi trong vụ tai nạn liên hoàn

Ngày 3-12, tin từ Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thị xã Nghi Sơn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương, trong đó có một thiếu tá công an.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 14 giờ 56 phút ngày 2-12, tại nút giao cắt Km 367+210, Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm trên, ông Nguyễn Hữu Ch. (SN 1959, ngụ phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) điều khiển xe ôtô tải BKS 36C-091.xx đang sang đường. Lúc này, một xe máy BKS 36C1-548.xx do Mai Văn S. (SN 2009, ngụ xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn) điều khiển chở phía sau Hồ Xuân V. (SN 2009, ngụ cùng địa chỉ), chạy với tốc độ cao lao thẳng vào phần đầu xe.

Hậu quả, chiếc xe máy trượt dài rồi lao thẳng vào một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ gần đó. Hai người đi xe máy và cán bộ công an là thiếu tá N.T.T. (SN 1985, cán bộ Công an xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn) đều bị thương. Cả 3 được đưa vào Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận 3 bệnh nhân bị tai nạn giao thông, qua thăm khám các bác sĩ xác định, thiếu tá T. bị gãy xương đùi trái; V. chấn thương nhẹ, còn S. bị chấn thương sọ não phải chuyển tuyến trên.

Hiện, Công an thị xã Nghi Sơn đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động