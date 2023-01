Thiếu nữ ở Hà Giang bị 2 bạn nhậu hiếp dâm

Ảnh minh họa

VKSND huyện Quản Bạ (Hà Giang) vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can đối với Lù Mí Dính (SN 2001) và Thào Mí Mua (SN 2005) cùng trú tại xã Cản Tỷ, huyện Quản Bạ về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo Cơ quan điều tra, vào khoảng 20h ngày 13/1, Lù Mí Dính và một số bạn uống bia ở quán thuộc thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ.

Đến 23h cùng ngày, thấy mọi người say rồi về nhà ngủ, còn L.T.C. (SN 2007, xã Thái An, huyện Thái An, huyện Quản Bạ) đã say nên Thào Mí Mua đã cõng nạn nhân trên lưng, đưa về phòng nghỉ trọ của Mua.

Khi về đến phòng trọ, đối tượng Dính, Mua và C. cùng nằm trên giường ngủ được khoảng 2 phút, Mua cởi quần áo C. thực hiện hành vi quan hệ tình dục, khi đó C. quá say đã không thể tự vệ.

Sau khi Mua quan hệ tình dục với C. xong, đối tượng Dính thực hiện hành vi quan hệ tình dục với C.

Ngày 15/1, C. đã tới cơ quan Công an tố giác hành vi của Thào Mí Mua và Lù Mí Dính.

Quá trình điều tra, xác minh cả hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Long Anh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn