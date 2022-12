Thanh niên lừa giới thiệu việc làm, sau đó "hiếp dâm bé gái 12 tuổi"

Thông tin ban đầu, ngày 9/12, sau khi phát hiện con gái có những dấu hiệu bất thường, chị P. đã kiểm tra và tới Công an phường An Bình, TP Dĩ An trình báo về việc con gái mình là cháu L.N.Y (SN 2010, quê tỉnh Khánh Hoà) bị một đối tượng không rõ lai lịch thực hiện hành vi "quan hệ tình dục".





Cơ quan Công an đang tạm giữ đối tượng Đỗ Đức Dũng - Ảnh CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác minh được đối tượng nghi vấn, tới hơn 22h khuya cùng ngày, Công an đã đưa một đối tượng tình nghi là Đỗ Đức Dũng về trụ sở làm việc. Tại đây, Dũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Dũng khai nhận, thông qua mạng xã hội, ngày 8/12, Dũng làm quen với em Y. Khi biết Y. có nhu cầu tìm việc làm, Dũng tự nhận mình là em chủ quán karaoke trên địa bàn TP Dĩ An và cho biết quán đang tuyển người với mức lương cao. Nghe vậy, em Y. chấp nhận và hẹn gặp Dũng để được đưa đến chỗ làm.

Dũng mượn xe máy chạy qua TP Thủ Đức đón Y. rồi chở đi lòng vòng qua địa bàn phường An Bình, TP Dĩ An.

Đến tối, Dũng đưa Y. về phòng trọ tại khu phố Bình Đường 2, phường An Bình để thực hiện hành vi "hiếp dâm".

Hiện Công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can./.

