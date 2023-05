Thiếu nữ 14 tuổi say rượu ở quán karaoke bị nam thanh niên hiếp dâm

Ngày 23-5, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với V.Đ.H. (25 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 2 giờ ngày 19-4, H. thấy em T. (14 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) đang trong tình trạng say rượu và nằm ngủ tại phòng khách quán karaoke (ở xã Hồng Dương) nên nảy sinh ý đồ xấu.

H. đã dìu thiếu nữ ra khu vực vườn giáp với phòng khách rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Gây án xong, H. đưa T. trở lại vào giường ngủ.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người lao động