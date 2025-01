Thi thể người đàn ông đang phân hủy trong phòng trọ ở Bình Dương

Xã hội

Ngày 9/1, Công an thành phố Thuận An đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ một người đàn ông tử vong tại phòng trọ trên đường NA7, khu dân cư Việt Sing, phường Thuận Giao.