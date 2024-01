Thi thể chuẩn bị được hỏa thiêu, cơ quan chức năng yêu cầu tạm ngưng để khám nghiệm

Hình ảnh vết thương trên vùng ngực tử thi.

Ngày 28/1/2024, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Thuận đã trưng cầu giám định pháp y để điều tra nguyên nhân tử vong của ông TVT (42 tuổi), ngụ khu phố 6, phường Hưng Long, TP Phan Thiết.

Trước đó, vào ngày 27/1, qua công tác nắm bắt tình hình tại địa bàn, Công an phường Hưng Long, TP. Phan Thiết nắm được thông tin tại khu phố 6, phường Hưng Long đang tổ chức một đám tang.

Điều bất thường là trên thi thể người đã mất có một vết thương ở ngực. Công an phường Hưng Long đã tiến hành các bước điều tra, xác minh ban đầu và đã báo cáo vụ việc lên Cơ quan Cơ quan CSĐT - TP Phan Thiết.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Phan Thiết đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh.

Ngay trong đêm 27/1, lực lượng chức năng gồm Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh, Công an TP Phan Thiết, Công an phường Hưng Long và các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Ban đầu xác định người mất là ông T.V.T (SN 1982, trú khu phố 6, phường Hưng Long). Trên thi thể nạn nhân có một vết thương ở ngực.

Làm việc với cơ quan chức năng, người nhà cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 26/1, tuy nhiên gia đình không trình báo với cơ quan chức năng mà dự kiến sáng 28/1 sẽ đưa thi thể ông T. đi hỏa thiêu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Gia Bảo

Nguồn tin: baovephapluat.vn