Tìm được nhiều phần thi thể trong vụ nổ làm 3 người mất tích ở Cà Mau

Tại hiện trường vụ nổ, nhiều cây mắm rụng trụi lá, một số bộ phận cơ thể người treo trên đọt cây - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 18-1, một lãnh đạo UBND huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho biết đã thành lập đoàn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình các thợ lặn mò tìm phế liệu bị mất tích sau tiếng nổ trên sông Cửa Lớn.

Trích xuất camera vụ nổ ở Cà Mau: Cửa kính nhà dân vỡ nát, cây xanh trụi lá

"Ba thợ lặn làm nghề mò tìm phế liệu trên sông thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo ở địa phương.

Bước đầu, huyện Năm Căn đã thành lập nhiều đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho các gia đình để sớm vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn trong cuộc sống", lãnh đạo huyện Năm Căn thông tin.

Bước đầu, người thân của những người này đã tìm được thêm được một số phần thi thể của các thợ lặn.

Trước đó, khoảng 9h30 sáng 17-1, người dân tại khu vực sông Cửa Lớn thuộc ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển nghe tiếng nổ lớn liền tìm kiếm và phát hiện một vỏ lãi bị vỡ nát phần đuôi. Xung quanh hiện trường có nhiều bộ phận thi thể người vương vãi. Các cây mắm gần hiện trường bị rụng trụi lá. Cách đó vài trăm mét, cửa kính của các nhà dân bị vỡ nát. Các nạn nhân được xác định gồm ông N.N.T. (42 tuổi), T.V.N. (33 tuổi) và N.C.H. (16 tuổi, cùng ngụ khóm Sa Phô, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau). Cả ba người đều là thợ lặn mò tìm phế liệu dưới sông. Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ.

Tác giả: THANH HUYỀN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ