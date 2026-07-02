Thí sinh Olympia giành ngôi á khoa khối B00 toàn quốc

Lê Thị Hoài Thu là học sinh lớp 12A1, trường THPT Cẩm Bình. Theo dữ liệu điểm thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 1/7, nữ sinh đạt 10 điểm Toán và Hóa, 9,75 điểm Sinh học, là thủ khoa của Hà Tĩnh ở tổ hợp B00.

Thức dậy từ 5h, nữ sinh liên tục làm mới trang tra cứu, hồi hộp chờ xem điểm. Thu cho biết đã tự chấm và ước lượng mức điểm khoảng 29, song vẫn vờ òa khi thấy điểm hiện lên.

"Em phải xem đi xem lại mới dám tin. Khi biết mình là thủ khoa của tỉnh thì rất vui, muốn hét lên thật to nhưng không thể vì đang bị đau họng", Thu chia sẻ.

Nữ sinh kể gọi điện cho mẹ đầu tiên nhưng không liên lạc được. Vài chục phút sau, khi nhận được cuộc gọi hồi âm, em và mẹ gần như nghẹn lời. Ở đầu dây bên kia, mẹ em chỉ kịp nói: "Con làm rất tốt", rồi tiếp tục vào ca làm.

Lê Thị Hoài Thu, thủ khoa tỉnh Hà Tĩnh, á khoa khối B00 toàn quốc năm 2026. Ảnh: Đức Hùng

Gia đình Thu có hai chị em, kinh tế không dư dả. Trước đây bố mẹ em làm nông, khoảng một năm nay chuyển sang làm công nhân tại khu kinh tế Vũng Áng để có thêm thu nhập. Biết bố mẹ vất vả, chị em Thu luôn động viên nhau cố gắng học tập. Em chủ yếu học trên lớp và tự học tại nhà, ít tham gia các lớp luyện thi.

Suốt 12 năm, Thu là học sinh giỏi toàn diện. Năm lớp 11, nữ sinh từng tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Dù không vượt qua được vòng thi tuần nhưng được gặp gỡ nhiều bạn học giỏi khiến em có thêm động lực để cố gắng.

Năm học vừa qua, Thu giành giải nhất cấp tỉnh môn Hóa. Nữ sinh nhìn nhận đây là kết quả của quá trình tích lũy kiến thức và rèn luyện bền bỉ nhiều năm. Em gây dựng được nền tảng vững chắc, có lợi thế rõ rệt khi xử lý các dạng bài khó.

Quá trình ôn luyện, Thu cũng không chọn cách học "dồn ép" mà duy trì nhịp ổn định mỗi ngày. Nữ sinh thường dậy từ 5h để ôn bài rồi đến trường. Buổi tối, em tự học từ 20h đến khoảng 23h.

Nữ sinh cho rằng điều quan trọng là hiểu bản chất thay vì học thuộc lòng, bởi như vậy thì có thể vận dụng giải nhiều dạng bài. Như với môn Hóa, ngoài học lý thuyết, Thu tìm hiểu các thí nghiệm để áp dụng.

Với môn Toán, Thu chịu khó luyện đề, hiểu lỗi sai để cố gắng không lặp lại. Cách học này giúp em dù không học thêm nhiều vẫn giữ được phong độ học tập.

Cô Trần Thị Hiến, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, đánh giá học trò có nền tảng kiến thức vững, tinh thần tự học cao và rất cầu thị.

"Thu không học theo kiểu chạy nước rút mà kiên trì, đào sâu kiến thức, chủ động trong học tập và sẵn sàng hỗ trợ bạn bè", cô Hiến nói.

Nói thêm, thầy Nguyễn Văn Quang, hiệu trưởng trường THPT Cẩm Bình, cho biết Thu giỏi toàn diện, giàu ý chí. Dù hoàn cảnh khó khăn, em luôn giữ tinh thần học tập nghiêm túc. Là học sinh tiêu biểu của trường, Thu vừa được kết nạp Đảng cách đây một tuần.

Nữ sinh dự định đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Y Hà Nội, theo ngành Y khoa. Ước mơ trở thành bác sĩ của em bắt nguồn từ mong muốn tự tay chăm sóc người thân khi chứng kiến ông bà nội tuổi cao, thường xuyên đau ốm.

Ngoài ra, Thu còn được truyền cảm hứng khi xem một video về lễ chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú của sinh viên Đại học Y Hà Nội. Nhìn khoảnh khắc ấy, em ngưỡng mộ và đặt mục tiêu thi đỗ vào trường.

Hoài Thu thi Olympia năm 2025. Ảnh: Chụp màn hình

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net