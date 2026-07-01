Thi toán 9 điểm, văn chỉ 1 điểm, thí sinh rớt tốt nghiệp

Một thí sinh thi toán 9 điểm nhưng văn chỉ 1 điểm - Ảnh chụp màn hình

Theo quy định, điểm liệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là từ 1 trở xuống. Thí sinh bị điểm liệt sẽ rớt tốt nghiệp THPT, không được xét đại học.

Thống kê điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay cho thấy rất nhiều thí sinh có điểm thi rất cao nhưng rớt tốt nghiệp do điểm liệt nghiệt ngã.

Chẳng hạn một thí sinh thi môn toán 9 điểm, vật lý 7,25, tiếng Anh 7,25, tổng điểm xét tuyển đại học khối A1 23,5 điểm. Tuy nhiên môn văn của thí sinh này chỉ có 1 điểm. Như vậy nếu đây là học sinh THPT dự thi tốt nghiệp, thí sinh bị điểm liệt và rớt tốt nghiệp THPT năm nay.

Nhiều thí sinh khác cũng rơi vào cảnh nghiệt ngã này. Một thí sinh thi các môn khoa học tự nhiên điểm khá cao với toán 8,5, vật lý 7, hóa học 7,75, tổng điểm xét tuyển khối A 23,25 điểm. Tuy nhiên môn văn chỉ được 0,5 điểm.

Thống kê của Tuổi Trẻ Online cho thấy rất nhiều thí sinh có điểm cao nhưng bị điểm liệt ở các môn toán, văn và ngoại ngữ. Các môn còn lại điểm liệt không nhiều hoặc thí sinh có điểm thi rất thấp.

Chẳng hạn ở môn toán một thí sinh chỉ đạt 0,95 điểm trong khi môn văn đạt 7 điểm, sử 8,25, giáo dục kinh tế và pháp luật 6,6. Một thí sinh khác thi toán 8, văn 7,5, giáo dục kinh tế và pháp luật 7 nhưng tiếng Anh 0,5 điểm.

Thống kê cho thấy kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 617 bài thi bị điểm liệt. Hai môn thi bắt buộc văn, toán và ngoại ngữ có điểm liệt nhiều nhất.

Trong đó môn toán có 253 thí sinh bị điểm liệt, văn 157 và tiếng Anh 61 thí sinh. Với những môn có thí sinh dự thi nhiều, sinh học, giáo dục kinh tế và pháp luật là những môn không có bài thi bị điểm liệt.

Tác giả: Minh Giảng

Nguồn tin: tuoitre.vn