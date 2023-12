Thất bại ở Nhật Bản, Công Phượng tự chặn đường trở lại tuyển Việt Nam

“Hôm nay, Công Phượng ghi bàn. Đánh giá tổng hợp thì cậu ấy chơi ở mức chấp nhận được. Nhưng Phượng thiếu trải nghiệm thi đấu thời gian qua, khiến cậu ấy gặp khó khăn trong việc hoạt động cường độ cao. Qua trao đổi với Phượng, tôi khuyên cậu ấy nên tìm cơ hội thi đấu ở môi trường CLB”, HLV Philippe Troussier chia sẻ thẳng thắn về Công Phượng sau chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước Palestine hồi tháng 9. Hôm ấy, Phượng ghi bàn mở tỷ số.

Lời khuyên của HLV Troussier

Thông điệp của ông Troussier là rất rõ ràng: Được đá ở CLB thì được chơi ở tuyển quốc gia.

Nhà cầm quân người Pháp muốn và vẫn cần những ngôi sao như Công Phượng. Dù cuộc trẻ hóa có dữ dội tới đâu, tuyển Việt Nam vẫn cần các cái tên kỳ cựu. Ông Troussier đã và sẵn sàng trao cơ hội cho họ, như ông đã đưa Vũ Văn Thanh trở lại, như ông chưa từng sập hẳn cửa với Hoàng Đức.

Nhưng Phượng nói không.

Trận gặp Palestine hồi tháng 9 có thể là lần cuối người hâm mộ được thấy Công Phượng trong màu áo tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến).

Kết mùa J1 League 2023, khi tất cả nghĩ về một cuộc hồi hương, Phượng chọn ở lại. Anh không quay về V.League dù nhiều CLB sẵn sàng trải thảm đỏ. Phượng gắn bó với Yokohama, đội bóng mà anh chỉ được ra sân vài phút ở mùa giải 2023 tại J.League Cup và không một lần xuất trận ở J1 League hay Cúp Hoàng đế.

Quyết tâm gắn bó với xứ sở mặt trời mọc của anh còn được thể hiện qua lời khuyên dành cho Văn Toản. Kể về trải nghiệm một mùa tại Seoul E-Land, Toàn bảo Phượng khuyên anh “ở lại và chọn đội bóng khác”.

Toàn và Phượng là hai ngôi sao đã được ông Troussier trao cơ hội và cảnh báo từ trận gặp Palestine. Nhưng chỉ Toàn chọn quay về. Anh lập tức chiếm suất đá chính ở CLB Nam Định và sau đó lên tuyển, đá đủ hai trận vòng loại World Cup hồi tháng 11. Phượng thì không như vậy. Anh đơn giản là không cho HLV Troussier cơ hội nào.

Về tình, ông đã ưu ái Phượng và những ngôi sao khác đủ nhiều. Ba đợt tập trung từ tháng 6 tới 10, ông đã trao hàng loạt cơ hội cho nhóm cầu thủ “chưa phù hợp” mà Hoàng Đức và Công Phượng là hai đại diện tiêu biểu. Nhưng cơ hội cũng chỉ tới đó.

Về lý, ông không thể điền tên một cầu thủ cả mùa chẳng đá chính vào danh sách Asian Cup, dù đó chỉ là danh sách sơ bộ.

Bàn thắng gần nhất của Công Phượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Kết thúc của Công Phượng ở đội tuyển Việt Nam?

Vắng mặt ở Asian Cup là giải đấu lớn thứ hai liên tiếp, Phượng không đồng hành cùng tuyển Việt Nam.

Trước đó ở AFF Cup 2022, dư luận xoay quanh Công Phượng kéo dài suốt đợt tập trung đội tuyển, buộc HLV Park Hang-seo phải lên tiếng đính chính sát AFF Cup. Chỉ đến lúc đó, người hâm mộ mới biết không phải ông thầy Hàn Quốc chẳng gọi Phượng mà chính anh là người chủ động xin không lên tuyển “vì lý do cá nhân, gia đình”.

Lần này, dư luận kiểu ấy sẽ không xuất hiện vì Phượng đã vắng mặt từ danh sách sơ bộ.

Đây là điều chưa từng diễn ra với Phượng kể từ khi lên tuyển Việt Nam dưới thời Toshiya Miura hồi năm 2015. Từ đó tới nay, tại cấp U23 cũng như đội tuyển, Phượng luôn là ngôi sao, đóng vai trò quan trọng trong chiến thuật ở mọi đời HLV. Bản thân anh cũng để lại những dấu ấn đặc biệt tại đội tuyển, nhất là tại Asian Cup trên đất UAE, nơi Phượng phá lưới Iraq, Jordan, là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Việt Nam.

Phượng và gia đình đã có cuộc sống riêng tại Nhật Bản và dường như không muốn xáo trộn điều đó bằng cách trở lại Việt Nam? (Ảnh: Yokohama).

Khi Nguyễn Quang Hải chưa lấy lại phong độ, Phan Văn Đức sa sút còn các tài năng trẻ chưa khẳng định được mình, mẫu cầu thủ sáng tạo như Phượng vẫn còn rất nhiều cơ hội ở đội tuyển.

Bản thân Phượng cũng có kinh nghiệm sau nhiều chuyến xuất ngoại thất bại. Trở về từ Nhật Bản hồi 2016 và Bỉ hồi 2020, Phượng đều lập tức tỏa sáng tại HAGL và CLB TP.HCM. Các giải đấu nước ngoài có thể quá sức với Phượng chứ môi trường V.League và tuyển Việt Nam thì chưa từng.

Ở tuổi 28, Phượng còn thời gian và thừa sức làm lại điều đó. Bàn thắng vào lưới Palestine hồi tháng 9 là chỉ dấu cho thấy Phượng vẫn có chỗ ở tuyển Việt Nam. Cùng lứa với Phượng, nhiều ngôi sao HAGL vẫn đang là trụ cột của đội tuyển như Tuấn Anh, Văn Toàn, thậm chí có dấu hiệu hồi sinh, bước tới một đẳng cấp khác như Văn Thanh, Hồng Duy.

Nhưng Phượng nói không. Quyết định ở lại Nhật Bản đồng nghĩa Phượng đã bỏ lại tất cả vinh quang xưa. Nếu hoàn thành hợp đồng 3 năm, Phượng sẽ ở lại Yokohama tới tuổi 31. Vợ anh Tô Ngọc Viên Minh cũng đang xây dựng sự nghiệp riêng tại Nhật. Với tất cả những điều đó, Phượng có lẽ không còn quá mặn mà với đội tuyển Việt Nam.

