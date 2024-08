Thành phố vừa 'nâng cấp' lên đô thị loại I, sẽ là trung tâm kinh tế quan trọng vùng Bắc Trung Bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển TP. Vinh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.

Theo đó, xây dựng và phát triển thành phố Vinh trở thành đô thị thông minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, một trong những động lực phát triển, cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ.

Xây dựng TP Vinh theo nhiệm vụ phát triển có trọng tâm, trọng điểm gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững; tập trung phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển và công nghiệp công nghệ cao; chú trọng đầu tư phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm nền tảng, tạo động lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại; tăng cường liên kết, hợp tác với các địa phương trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, phát triển TP Vinh phải hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội; bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; không ngừng củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tập trung đầu tư nguồn lực; nghiên cứu, ban hành các cơ chế chính sách vượt trội tạo thuận lợi, thúc đẩy TP Vinh phát triển thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ...

Với mục tiêu đến năm 2030, TP Vinh là đô thị biển văn minh, hiện đại; kinh tế phát triển nhanh, bền vững, đầu tàu tăng trưởng của tỉnh, trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ trên các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, văn hóa, y tế, thương mại, du lịch, logistics, khoa học và công nghệ, công nghiệp công nghệ cao; hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của Nhân dân được tăng cường.

Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Vinh là đô thị thông minh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, một trong những động lực phát triển, cực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ.

Thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định ngày 4/6 công nhận thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I.

Thành phố Vinh hiện có 25 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 16 phường (Bến Thuỷ, Cửa Nam, Đông Vĩnh, Đội Cung, Hà Huy Tập, Hồng Sơn, Hưng Bình, Hưng Dũng, Hưng Phúc, Lê Lợi, Lê Mao, Quán Bàu, Quang Trung, Trường Thi, Trung Đô, Vinh Tân) và 9 xã (Nghi Phú, Hưng Lộc, Nghi Kim, Hưng Đông, Hưng Hoà, Nghi Liên, Nghi Ân, Nghi Đức, Hưng Chính).

Thành phố Vinh sau mở rộng sẽ có diện tích 166,25km2, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Vinh hiện hữu, thị xã Cửa Lò hiện hữu và 4 xã hiện hữu thuộc huyện Nghi Lộc (gồm các xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong).

Đối với khu vực nội thành dự kiến gồm toàn bộ địa giới hành chính của 16 phường hiện hữu, 7 phường hiện hữu của thị xã Cửa Lò và 4 xã hiện hữu của thành phố Vinh (gồm các xã: Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú và Nghi Đức) có tổng diện tích là 89,56km2.

Khu vực ngoại thành dự kiến gồm toàn bộ địa giới hành chính 5 xã hiện hữu của thành phố Vinh (gồm các xã: Hưng Chính, Hưng Hòa, Nghi Ân, Nghi Liên, Nghi Kim) và 4 xã hiện hữu thuộc huyện Nghi Lộc (gồm các xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong), có tổng diện tích là 76,69km2.

