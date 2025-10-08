Thanh niên lao xe hơi vào quán nhậu tông chết người khai gì?

Đặng Văn Sang tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Ngày 8-10, Công an tỉnh Gia Lai đã cung cấp video ghi lời khai ban đầu của tài xế lái xe hơi lao thăng vào quán nhậu tại xã Bình Dương tối 7-10 làm chết người.

Tại buổi lấy lời khai, người gây án là Đặng Văn Sang (27 tuổi, trú xã Bình Dương) cho hay rất ân hận vì hành động bộc phát gây ra hậu quả nghiêm trọng, dẫn tới chết người.

Sang khai tối 7-10 đã uống một số lon bia từ trước rồi mới đến quán Ốc Nướng Ngon tại thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương, nhậu tiếp.

Tại đây, sau khi uống thêm khoảng 3 lon bia thì Sang tình cờ gặp Nguyễn Quang Sơn (26 tuổi), là người bạn trong thôn, nên có tới bàn chào hỏi.

Nhưng câu chuyện sau đó diễn biến căng thẳng, dẫn tới hai bên cự cãi và đánh nhau. Lúc này, Sang ra tháo biển số xe hơi đem cất, sau đó lái xe nhào lên lề hướng về phía Sơn.

Sang thừa nhận lúc lái xe lao vào quán có "đạp chân ga hơi mạnh". Sau khi tỉnh cơn men, Sang nói rằng mẫu thuẫn đó không đáng dẫn tới hành động như vậy và tỏ ra rất ân hận.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, thời điểm hai bên xảy ra mâu thuẫn, Sang lấy con dao trong quán nhậu rượt đuổi đánh Sơn nhưng được một số người trong quán can ngăn. Sau đó, Sơn tiếp tục khiêu khích nên Sang lái xe hơi lao về phía Sơn.

Chiếc xe lao thẳng vào quán Xóm Nhậu bên cạnh quán Ốc Nướng Ngon, tông trúng Sơn và bà Lương Thị Quyến (55 tuổi, trú cùng xã) làm bà Quyến tử vong, Sơn bị thương. Sau khi gây án, Sang bỏ trốn khỏi hiện trường và đến 5h30 ngày 8-10 mới ra đầu thú tại Công an xã Bình Dương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ, chứng cứ, để tiến hành các thủ tục tố tụng đối với Sang.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, do mâu thuẫn trên bàn nhậu với Nguyễn Quang Sơn, Đặng Văn Sang đã lái xe hơi lao thẳng vào quán nhậu tông chết bà Lương Thị Quyến đêm 7-10.

Quán nhậu bị Sang lái xe tông trúng không phải là quán mà Sang và Sơn ngồi nhậu mà là quán Xóm Nhậu bên cạnh. Bà Quyến, nạn nhân chết trong vụ việc, là người nhà chủ quán Xóm Nhậu, đang đến phụ gia đình dọn dẹp quán sau buổi tối.

Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: tuoitre.vn