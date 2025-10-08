Mâu thuẫn trên bàn nhậu, thanh niên lao ô tô vào quán tông chết người

Khoảnh khắc xe hơi rú ga lao vào quán nhậu tông chết người đêm 7-10 - Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 8-10, Công an tỉnh Gia Lai và Công an xã Bình Dương cùng cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ ô tô gây tai nạn làm 1 người chết trong quán nhậu tại xã này.

Theo ông Đinh Công Hoàng - Chủ tịch UBND xã Bình Dương, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 7-10 tại quán nhậu Xóm Nhậu trên địa bàn xã.

Lúc này, theo ghi nhận của camera an ninh, một chiếc xe hơi 7 chỗ màu trắng quay đầu, rú ga lao vào quán nhậu quần thảo, tông trúng một số người bên trong.

Trong số đó, một nạn nhân chết tại chỗ là bà Lương Thị Quyến (55 tuổi), trú cùng xã.

Ông Hoàng cho hay qua xác minh ban đầu, người lái xe hơi gây tai nạn là Đặng Văn Sang (27 tuổi), trú thôn Vĩnh Bình, Bình Dương.

Nguyên nhân dẫn tới vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Sang và một người bạn cùng thôn là Nguyễn Quang Sơn (26 tuổi). Đêm 7-10, cả hai hẹn nhau ăn nhậu tại quán nhậu bên cạnh quán Xóm Nhậu thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, thách đố nhau.

Khi Sang lên xe hơi bỏ về thì Sơn tiếp tục khiêu khích, lúc này Sơn đã di chuyển qua quán Xóm Nhậu. Thấy vậy, Sang quay đầu xe hơi, rú ga nhắm thẳng hướng quán Xóm Nhậu lao vào tông trúng Sơn, bà Quyến và một số người đang đứng bên trong.

Bà Quyến - nạn nhân chết trong vụ việc, là người nhà của chủ quán Xóm Nhậu, lúc này đang đến quán để phụ dọn dẹp.

Theo Chủ tịch UBND xã Bình Dương, sau khi gây án, tài xế xe hơi đã ra trình diện cơ quan công an. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ