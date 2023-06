Thanh Nhã ghi bàn, đội tuyển Việt Nam thua sát nút Đức

Your browser does not support the video tag.

Thanh Nhã ghi bàn vào lưới đội tuyển Đức.

Đội tuyển Đức đứng thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA, là đương kim á quân bóng đá nữ châu Âu. Chạm trán đối thủ vượt trội về mọi mặt, khả năng đội tuyển Việt Nam thua với cách biệt lớn là rất cao. Tuy nhiên, màn trình diễn của Phạm Hải Yến và đồng đội khiến người hâm mộ bất ngờ.

Đội tuyển Việt Nam thủng lưới ở ngay phút thứ ba. Các cầu thủ Đức thể hiện đẳng cấp ở pha phối hợp đơn giản. Paulina Krumbiegel ghi bàn với cú dứt điểm cận thành tinh tế.

Đội tuyển Việt Nam nỗ lực đáng khen trước đối thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Nhận bàn thua sớm, đội tuyển Việt Nam không hề mất bình tĩnh và vỡ trận giống như trận thua đội tuyển Pháp 0-7 cách đây một năm. Các học trò của HLV Mai Đức Chung bình tĩnh phòng ngự, tuân thủ chiến thuật và khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn.

Đội tuyển Việt Nam thể hiện nỗ lực đáng khen và có quyết tâm chơi bóng. Họ không chỉ tập trung phòng thủ và phá bóng mà cố gắng phối hợp tấn công khi có cơ hội. Hàng thủ của đội tuyển Đức vài lân đối mặt với sóng gió từ những pha dứt điểm của Nguyễn Thị Thanh Nhã, Phạm Hải Yến và Dương Thị Vân.

Không để thủng lưới thêm trong hiệp một, đội tuyển Việt Nam duy trì thế trận không tồi ở hiệp 2. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh và đồng đội chơi tập trung, dù có vài khoảnh khắc sơ hở khi đối thủ di chuyển quá hay.

Phải đến phút 80, đội tuyển Đức mới có bàn thắng thứ hai. Sau nỗ lực phản công bất thành, hàng thủ đội tuyển Việt Nam không kịp thiết lập lại và để đối thủ có cơ hội. Thủ môn Kim Thanh không thể cản phá cú sút quá khó của Janina Minge.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen. Các học trò của HLV Mai Đức Chung ở rất gần bàn thắng khi Nguyễn Thị Tuyết Dung và Vũ Thị Hoa đối mặt với thủ môn đối phương nhưng không thể đưa bóng vào lưới.

Đội tuyển Việt Nam chỉ thua với cách biệt một bàn trước đội bóng xếp thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA.

Sau nhiều nỗ lực, đội tuyển Việt Nam cuối cùng cũng được ăn mừng khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ ba. Thanh Nhã - thi đấu cả trận - thực hiện pha bứt tốc từ sân nhà đến vòng cấm đối thủ và tung ra cú sút chân trái quyết đoán làm rung lưới đội tuyển Đức.

Pha lập công này không giúp đội tuyển Việt Nam giành được trận hòa. Tuy nhiên, thất bại với cách biệt chỉ một bàn và ghi được bàn thắng vào lưới đội bóng xếp thứ hai thế giới là thành tích đáng khen ngợi của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Kết quả: Việt Nam 1-2 Đức

Ghi bàn

Đội tuyển Việt Nam: Thanh Nhã (90+3')

Đức: Krumbiegel (3'), Minge (80')

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: Báo VTC