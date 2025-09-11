Thanh Hóa phân công người điều hành UBND tỉnh vì nhiều lãnh đạo vắng mặt

Chiều 11/9, thông tin từ Tỉnh ủy Thanh Hóa, đơn vị này đã có công văn gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, để hoạt động của Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh bảo đảm thông suốt, liên tục, không gián đoạn, ngắt quãng công việc trong thời gian ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, vắng mặt, Tỉnh ủy Thanh Hóa phân công ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.





Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng giao ông Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, phụ trách, điều hành công việc của Đảng ủy UBND tỉnh.

Đối với HĐND tỉnh, trong thời gian ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, vắng mặt, Tỉnh ủy Thanh Hóa giao ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phụ trách, điều hành.

Tại Sở Công Thương, Tỉnh ủy giao ông Trần Đức Lương, Phó Giám đốc Sở phụ trách, điều hành công việc trong thời gian vắng mặt ông Trần Anh Chung, Giám đốc Sở.

Các quyết định phân công trên có hiệu lực cho đến khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa có chỉ đạo mới.

Tác giả: Tuệ Lâm

Nguồn tin: vietnamfinance.vn