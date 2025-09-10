Thanh Hóa bổ sung quyền hạn, nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm.

Cụ thể, bổ sung nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: quy hoạch tỉnh; quy hoạch chung xây dựng các đô thị; quy hoạch phân khu xây dựng các khu đô thị, các phân khu chức năng trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh, dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước hàng năm và dài hạn; phương án sử dụng số vượt thu ngân sách Nhà nước hàng năm và kinh phí phát sinh ngoài dự toán; các quỹ tài chính theo lĩnh vực được phân công và các khoản chi từ quỹ dự trữ tài chính; sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh; chi đảm bảo quốc phòng, an ninh; chi từ nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết.

Quyết định hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư, địa điểm đầu tư các dự án đầu tư từ nguồn vốn Nhà nước và các dự án không sử dụng vốn Nhà nước (bao gồm các dự án khoáng sản); danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất và các dự án có sử dụng đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Đảm bảo quốc phòng, an ninh; thanh tra; phòng, chống tham nhũng; vấn đề nhân quyền; những vấn đề chung về giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

Tài chính; ngân sách Nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách Nhà nước; tài sản công, đầu tư tài chính; kế toán; kiểm toán; giá cả và hoạt động dịch vụ tài chính.

Phòng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm. Chỉ đạo công tác đấu giá các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; địa chất; môi trường; các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và môi trường theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. Những nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm, những giải pháp quan trọng, có tính đột phá mà xét thấy cần phải trực tiếp chỉ đạo, điều hành...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng.

Bổ sung nhiệm vụ của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng. Ngoài việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề văn hóa - xã hội như đã phân công trước đó, ông Tùng được bổ sung thêm các nhiệm vụ phụ trách kinh tế, theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: ngân hàng; tài chính doanh nghiệp; kho bạc; dự trữ Nhà nước; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, đăng ký kinh doanh; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân (bao gồm cả các công ty TNHH nông nghiệp được hình thành từ các nông, lâm trường quốc doanh); phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể.

Xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; công chứng; chứng thực; nuôi con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài; trọng tài thương mại; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; luật sư; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; hòa giải ở cơ sở; đình công, lãn công; bán đấu giá tài sản liên quan đến thi hành án; cải tạo tập trung; ân xá.

Thương mại dịch vụ; hải quan; lưu thông hàng hóa; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; du lịch; xúc tiến thương mại; xúc tiến du lịch; hội nhập kinh tế quốc tế; công tác ngoại vụ; biên giới lãnh thổ quốc gia.- Thống kê; văn thư - lưu trữ Nhà nước.

Trực tiếp phụ trách công tác xúc tiến đầu tư; chỉ đạo các ngành, địa phương theo dõi, hỗ trợ nhà đầu tư trước, trong và sau đầu tư; công tác đối ngoại; kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính...

Tác giả: Bá Nam

Nguồn tin: kinhtedothi.vn