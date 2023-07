Thanh Hóa: Điều tra vụ nổ súng tại thành phố Sầm Sơn

Theo nguồn tin của Người Đưa Tin, khoảng 14h ngày hôm nay (18/7), người dân khu phố Khanh Tiến bàng hoàng khi nghe tiếng động như tiếng súng nổ. Sau khi tiếp cận vụ việc, người dân phát hiện tiếng nổ xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình giữa 3 anh em ruột sau khi uống rượu, lời qua tiếng lại với nhau.

Qua trao đổi với Người Đưa Tin, một lãnh đạo phường Trung Sơn, Tp.Sầm Sơn (Thanh Hóa) xác nhận có sự việc nổ súng trên địa bàn, hiện công an đang vào cuộc điều tra vụ việc.

"Vụ nổ súng xảy ra tại khu phố Khanh Tiến, theo thông tin ban đầu từ phía công an, thì vụ việc xảy ra vào khoảng 14h chiều nay, do anh em trong nhà mâu thuẫn với nhau. Vũ khí sử dụng trong vụ việc ban đầu được xác định là súng tự chế. Hiện phía cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ và sẽ thông tin sau khi có kết quả", ông Bùi Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy phường Trung Sơn cho biết.

Cũng theo thông tin từ ông Thành, vụ việc diễn ra nhanh chóng và may mắn không có thương tích đáng kể. Sau khi gây ra vụ việc, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vây bắt đối tượng.

Thông tin từ một chỉ huy đội nghiệp vụ Công an thành phố Sầm Sơn cho biết, hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định và chưa thể phát ngôn.

