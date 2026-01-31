Thanh Hóa chỉ đạo giải quyết dứt điểm tiền dạy thêm giờ cho giáo viên

Một tiết học tiếng Anh tại Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý, xã Trung Lý, huyện Mường Lát cũ, tỉnh Thanh Hóa. Trường này hiện có nhiều giáo viên chưa nhận được tiền dạy thêm giờ - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa ngày 23-1-2026, tổng số tiết dạy vượt định mức của giáo viên huyện Mường Lát cũ từ tháng 1-2024 đến tháng 4-2025 là 46.357 tiết. Cụ thể số tiết dạy vượt định mức học kỳ II năm học 2023 - 2024 là 15.516 tiết.

Số tiết dạy vượt định mức học kỳ I năm học 2024 - 2025 là 14.624 tiết. Số tiết dạy vượt định mức học kỳ II năm học 2024 - 2025 là 16.217 tiết.

Đến thời điểm UBND huyện Mường Lát dừng hoạt động ngày 1-7-2025 và cho đến nay, số tiết dạy thêm giờ nêu trên chưa được chi trả cho giáo viên theo quy định.

Về việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ (còn gọi là tiền thừa giờ - PV) sau ngày 1-7-2025, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính: "Đối với các cơ sở giáo dục công lập được ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên. Kinh phí thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ do ngân sách Nhà nước bảo đảm và giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành".

Vì vậy, sau thời điểm ngày 1-7-2025, việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên tiếp tục thực hiện theo quy định nêu trên.

Để giải quyết chế độ dạy thêm giờ cho giáo viên đảm bảo đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo:

Giao UBND các xã thuộc huyện Mường Lát cũ căn cứ hồ sơ quản lý hoạt động dạy học tại các cơ sở giáo dục; hồ sơ phân công dạy tăng tiết, dạy vượt định mức; hồ sơ liên quan đến việc giao biên chế do UBND huyện Mường Lát cũ bàn giao.

Kết hợp cùng các tài liệu có liên quan khác, tổ chức rà soát, xác định số giáo viên, khối lượng tiết dạy vượt định mức bảo đảm quy định tại Thông tư số 07/2013.

Trên cơ sở đó, chủ động sử dụng nguồn ngân sách cấp xã đã được phân cấp để thực hiện chi trả cho giáo viên thụ hưởng theo quy định; kết thúc năm ngân sách, thực hiện quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc xử lý dứt điểm việc trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên đảm bảo đúng quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 1-3-2026.

Trước đó, ngày 7-12-2025, Tuổi Trẻ Online đã có bài viết phản ánh hai năm qua, hàng chục giáo viên huyện Mường Lát cũ mòn mỏi chờ nhận tiền thừa giờ.

Quy định về việc chi trả lương dạy thêm giờ đối với đội ngũ nhà giáo Việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên thực hiện theo Thông tư liên tịch số 07/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, cụ thể như sau: Về điều kiện chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên: "Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc hai bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay". Tổng số giờ dạy thêm của giáo viên được chi trả trong một năm học tối đa không quá 300 giờ.

Tác giả: Hà Đồng

Nguồn tin: tuoitre.vn