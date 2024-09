Thắng SLNA, HAGL sẽ thay đổi số phận?

Minh Vương đi bóng trước cầu thủ Quảng Nam. Ảnh: Sông Hàn

Cuối tuần này, HAGL sẽ tiếp SLNA trên sân nhà. Đội bóng xứ Nghệ bây giờ chỉ còn "vang bóng một thời". Sau khi "chết hụt" ở mùa giải trước, giới mộ điệu của đội bóng này trông chờ vào một cuộc lột xác về chất lượng đội hình. Tuy nhiên, SLNA vẫn vậy khi tiếp tục chính sách sử dụng cầu thủ trẻ do họ đào tạo nên. Cần biết rằng nguồn nhân sự hiện có của SLNA không còn chất lượng cao như trước. Chưa kể, ngay ở lượt mở màn, đội bóng này lập tức phải chứng kiến trung vệ ngoại Sebastian Zaracho lĩnh thẻ đỏ khi có pha vào bóng thô bạo với cầu thủ Đà Nẵng.

Quả thực, SLNA không còn là đối thủ đáng gờm để HAGL hay bất cứ đội bóng nào bị nhận diện có khả năng xuống hạng phải lo lắng. Nói cách khác, cơ hội giành chiến thắng thứ hai liên tiếp cho đội bóng phố Núi là trong tầm tay.

Nếu nhìn vào tỷ số ở lượt trận đầu tiên, HAGL là đội gây ấn tượng mạnh nhất trong số 14 đội khi giành chiến thắng với tỷ số 4-0 ngay trên sân Quảng Nam. Đó là chiến thắng dễ dàng của đoàn quân ông Lê Quang Trãi khi Quảng Nam không thể hiện được hình ảnh khó chơi như ở mùa giải trước. Hơn hết, thắng lợi giòn giã ấy đã phần nào giúp cho HAGL thoải mái và tự tin để tiến bước trong mùa giải 2024/25. Ít nhiều, kết quả này cũng đem đến niềm tin và giấc mơ về một mùa giải không phải "mệt tim" vì cuộc chiến chống xuống hạng như trong chục năm qua.

Có một thực tế rằng ở V.League, chất lượng nội binh không phải là yếu tố quyết định đến sự thành bại chung cuộc. Nếu may mắn tìm được bộ ba ngoại binh chơi tốt, bùng nổ thì cơ hội để phất lên là rất cao, bất chấp dàn nội binh chỉ ở mức trung bình khá. Thực tế, Hải Phòng đã từng gây tiếng vang lớn dưới thời ông Trương Việt Hoàng và HLV Chu Đình Nghiêm nhờ sở hữu được những ngoại binh có chuyên môn tốt. Hay Quảng Nam từng lên ngôi vô địch V.League cũng do may mắn tậu được lực lượng "lính đánh thuê" giỏi. Thế nên, HAGL cũng có thể kỳ vọng vào một hình ảnh tương tự sau chiến thắng giòn giã trước Quảng Nam vừa qua.

Các ngoại binh sẽ là điểm tựa để HAGL bay cao nếu thể hiện tốt. Ảnh: Sông Hàn

Qua thời gian, những cầu thủ như Minh Vương, Quang Nho, Ngọc Quang, Bảo Toàn, Thanh Nhân, Văn Sơn... đều đã dày dặn kinh nghiệm trận mạc hơn chứ không còn là "những đứa trẻ" nữa. Nói đúng hơn, nhiều cầu thủ hiện tại của đội bóng phố núi đang bước vào tuổi đỉnh cao của sự nghiệp. Về lý thuyết, HAGL có thể mơ bay cao với dàn nội binh hiện có như cách Quảng Nam, Hải Phòng hay thậm chí Thanh Hóa… từng thể hiện. Nhưng như đã đề cập, đó chỉ là mới điều kiện cần. HAGL cần có điều kiện đủ là sở hữu bộ ba ngoại binh chất lượng. Trung vệ Jairo đã quen thuộc ở V.League và ít nhiều đã cho thấy năng lực ở hàng phòng ngự cũng như tham gia tấn công các tình huống cố định. Tiền đạo Elias cũng đã khẳng định được năng lực bản thân trong màu áo của CAHN hay thậm chí Viettel. Trong trận đầu tiên góp mặt ở V.League, tiền đạo Da Silva Merciel đã gây ấn tượng mạnh bằng cú đúp bàn thắng.

Rõ ràng, nếu nhìn gói gọn trong trận thắng Quảng Nam thì HAGL là đội bóng đáng được chờ đợi. Tiếp một SLNA chỉ còn “vang bóng một thời” là cơ hội để đội bóng phố núi tạo đà cho niềm tin bay cao trong chặng đường sau đó.

Tác giả: Hồng Quảng

Nguồn tin: bongdaplus.vn