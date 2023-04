Thăng quân hàm trung tá cho chiến sĩ công an gặp nạn khi tuần tra trên sông

Ngày 29-4, Công an tỉnh Cà Mau đã triển khai quyết định thăng cấp bậc hàm cho đồng chí Nguyễn Chí Nguyện, Phó Trưởng Công an xã Đông Thới, huyện Cái Nước từ thiếu tá lên trung tá. Việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn này do Bộ trưởng Bộ Công an ký ngày 28-4.

Trước đó, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã ký quyết định trợ cấp khó khăn đột xuất cho gia đình đồng chí Nguyện 20 triệu đồng.

Công an trao tiền hỗ trợ cho gia đình thiếu tá Nguyện

Nhiều đồng nghiệp cùng đông đảo người dân đến thắp hương đưa tiễn thiếu tá Nguyện

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 26-4, thiếu tá Nguyện cùng trung úy Đỗ Hoàng Quyết tuần tra, kiểm soát giao thông đường thủy bằng vỏ lãi trên sông Bảy Háp.

Sau đó, phương tiện không may bị chìm khiến thiếu tá Nguyện mất tích, còn trung úy Quyết may mắn được người dân cứu kịp thời. Đến khoảng 17 giờ ngày 27-4, thi thể thiếu tá Nguyện được tìm thấy cách hiện trường vụ tai nạn hơn 200 m.

Tác giả: Vân Du

Nguồn tin: Báo Người lao động