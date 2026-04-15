Thảm bại ở Anfield, Liverpool có mùa giải trắng tay

Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tại châu Âu khi trở thành đội bóng Pháp đầu tiên trong lịch sử ba lần liên tiếp lọt vào bán kết UEFA Champions League.

Chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay tại "chảo lửa" Anfield không chỉ tái hiện tỷ số trận lượt đi mà còn chính thức biến Liverpool thành cựu á quân, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp thầy trò Arne Slot gục ngã trước đại diện nước Pháp.

PSG quá mạnh.

Dù nhập cuộc với tinh thần "ngược dòng" rực cháy như đêm huyền diệu trước Barcelona năm 2019, Liverpool sớm phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã. Hy vọng của đội chủ nhà bị dội gáo nước lạnh khi Hugo Ekitike dính chấn thương sớm.

Sự xuất hiện của Mohamed Salah từ băng ghế dự bị đã thắp lại đôi chút ánh sáng, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Matvey Safonov và sự lăn xả của Marquinhos đã từ chối mọi nỗ lực dứt điểm từ Milos Kerkez hay Virgil van Dijk.

Bước sang hiệp hai, HLV Arne Slot thực hiện hàng loạt điều chỉnh nhân sự nhằm gia tăng sức ép. Tuy nhiên, khi các cơ hội của Cody Gakpo hay Joe Gomez lần lượt trôi qua, và VAR từ chối một quả phạt đền của Alexis Mac Allister, kịch bản tồi tệ nhất đã đến với "The Kop".

Liverpool thảm bại.



Phút 70, từ đường dọn cỗ của Kvaratskhelia, Ousmane Dembele tung cú cứa lòng chân trái đẳng cấp phá vỡ thế bế tắc. Cơn ác mộng khép lại ở phút bù giờ khi Bradley Barcola kiến tạo để Dembele hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng tổng tỷ số 4-0 cho PSG.

Thất bại này đẩy Liverpool vào tình cảnh trắng tay toàn diện ở mùa giải năm nay. Áp lực ngàn cân hiện đang đè nặng lên vai Arne Slot, khi ông buộc phải đưa đội bóng cán đích trong top 5 Premier League nếu muốn giữ chiếc ghế tại Anfield.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn