Thái tử William lần đầu nói về việc kế vị, trong lúc vợ và vua cha bị ung thư

Thái tử có buổi chia sẻ cùng diễn viên Eugene Levy của The Reluctant Traveler, ghi hình tại Lâu đài Windsor và phát sóng trên nền tảng Apple TV+ ngày 2-10 - Ảnh: AppleTV+

Quãng thời gian gian nan nhất cuộc đời

Thái tử William đã thẳng thắn chia sẻ về những áp lực gia đình to lớn đang đè nặng lên vai mình, trong bối cảnh Công nương Kate cùng Vua Charles III đều đang trong quá trình điều trị ung thư.

Dù sức khỏe của Công nương Kate đã có những dấu hiệu tích cực, Thái tử William vẫn thừa nhận đây là quãng thời gian gian nan nhất trong cuộc đời mình.

Ông thể hiện niềm tự hào sâu sắc về tinh thần kiên cường của vợ và cha, đồng thời trân trọng sự trưởng thành, sự thích nghi mạnh mẽ của các con trước những biến cố lớn lao.

“Áp lực liên quan đến gia đình thật sự khiến tôi cảm thấy choáng ngợp. Câu chuyện về người thân điều thiêng liêng, riêng tư và vô cùng nhạy cảm đối với bất kỳ ai" - Thái tử William chia sẻ.

Người kế vị ngai vàng nước Anh tương lai cam kết sẽ bảo vệ những đứa trẻ khỏi ánh mắt soi mói của truyền thông, đồng thời tiết lộ việc hạn chế cho các con tiếp xúc với điện thoại di động, như một cách bảo vệ khỏi những tác động tiêu cực từ truyền thông và mạng xã hội.

Ông cũng bộc bạch nỗi lo âu sâu sắc về ánh đèn truyền thông từng khiến ông và Hoàng tử Harry phải chịu nhiều áp lực khi còn trẻ, nhất là khi mẹ ông, Công nương Diana, đã trải qua những ngày tháng đầy thử thách dưới sự soi xét không ngừng của công chúng và báo giới.

Đổi mới nền quân chủ

Trong buổi phỏng vấn, Thái tử William nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới: "Thay đổi luôn là một phần trong hành trình của tôi - thay đổi để hướng đến điều tốt đẹp hơn.

Tôi không chỉ muốn duy trì những giá trị hiện có mà còn mong muốn đặt ra những câu hỏi, nhằm cải tiến cách thức mà chúng ta vận hành".

Thái tử bày tỏ khát vọng xây dựng một hình ảnh hoàng gia gần gũi, gắn bó hơn với công chúng, đồng thời muốn tạo nên tác động tích cực cho xã hội và truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp:

"Tôi muốn xây dựng một thế giới mà các con trai mình có thể tự hào nhìn lại - một thế giới và công việc thực sự tạo nên sự khác biệt cho cộng đồng".

Ngoài ra, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải cân bằng giữa truyền thống và đổi mới khi kế vị trong tương lai: "Tôi đón nhận và trân trọng sự thay đổi - tôi không hề e ngại. Điều khiến tôi hào hứng là cơ hội tạo ra những thay đổi đúng lúc, đúng chỗ".

Ông cũng nói rõ mặc dù coi trọng truyền thống, nhưng luôn cần tự hỏi liệu những giá trị đó còn phù hợp với thời đại và có tạo ra tác động lớn nhất hay không.

Cuối cùng, khi được hỏi về suy nghĩ trở thành vua, Thái tử William trả lời chân thành: "Tôi không thức dậy mỗi ngày với suy nghĩ mình sẽ lên ngai vàng.

Điều khiến tôi bước tiếp chính là sự chân thật và sống đúng với bản thân. Nếu không giữ vững niềm tin và sự thành thực, thì danh hiệu hay địa vị cũng chẳng còn ý nghĩa".

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn