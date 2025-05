Thái Lan ghi nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh than sau 30 năm, theo dõi 638 người

Thái Lan xác định ít nhất 638 người có khả năng bị phơi nhiễm sau khi ăn thịt sống - Ảnh minh họa: THE DAILY GUARDIAN

Theo Hãng tin Reuters ngày 2-5, Thái Lan vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan đến bệnh than (anthrax) sau nhiều thập niên, với hai ca nhiễm được báo cáo trên toàn quốc. Nước này buộc phải phát cảnh báo y tế sau khi nhà chức trách xác định hàng trăm người có khả năng đã phơi nhiễm với vi khuẩn gây bệnh chết người này.

Chính phủ Thái Lan cho biết một người đàn ông 53 tuổi tại tỉnh Mukdahan, khu vực đông bắc Thái Lan gần biên giới với Lào, đã tử vong vào hôm 30-4 sau khi mắc bệnh than.

Một ca nhiễm thứ hai cũng được ghi nhận tại cùng tỉnh, trong khi ba trường hợp nghi nhiễm khác đang được điều tra.

Chính quyền xác định ít nhất 638 người có khả năng bị phơi nhiễm sau khi ăn thịt sống. Trong số này, 36 người đã trực tiếp tham gia giết mổ gia súc, số còn lại tiêu thụ thịt bò chưa nấu chín. Tất cả đều đang dùng kháng sinh trong khuôn khổ các biện pháp ngăn chặn bệnh.

"Tất cả những người có khả năng đã tiếp xúc với thịt nhiễm bệnh đều đang được theo dõi" - Bộ Y tế Thái Lan thông tin.

Theo báo Bangkok Post, 638 người này đều ở huyện Don Tan của tỉnh Mukdahan. Huyện Don Tan đã được tuyên bố là khu vực kiểm soát dịch bệnh.

Bộ Nông nghiệp Thái Lan cho biết Cục Chăn nuôi nước này đang giám sát các nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh tại khu vực bị ảnh hưởng, bao gồm thiết lập vùng cách ly 5 km quanh nơi phát hiện ca nhiễm.

Cơ quan chức năng cũng có kế hoạch tiêm phòng cho 1.222 con gia súc, dù đến nay chưa có con vật nào có dấu hiệu mắc bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân.

Bệnh than là bệnh hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, do vi khuẩn Bacillus anthracis gây ra. Bệnh thường lây sang người qua tiếp xúc trực tiếp với động vật bị nhiễm bệnh hoặc ăn phải thịt bị nhiễm bệnh. Bệnh than không lây truyền trực tiếp từ người sang người.

Thái Lan từng ghi nhận các ca bệnh than ở người vào năm 2017, khi hai người mắc bệnh nhưng không tử vong. Trước đó, năm 2000, có 15 trường hợp được ghi nhận, nhưng cũng không có ai tử vong.

Ca tử vong hôm 30-4 là trường hợp tử vong do bệnh than đầu tiên tại Thái Lan kể từ năm 1994.

Giới chức Thái Lan đang tiếp tục điều tra nguồn lây nhiễm, đồng thời cho biết sẽ duy trì giám sát chặt chẽ tại các khu vực biên giới. Năm ngoái, Lào ghi nhận 129 ca bệnh than, trong đó có một trường hợp tử vong.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn