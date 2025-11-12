Tên cướp trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đã ra đầu thú

Trước đó, ngày 4/4/2025, TAND tỉnh Sóc Trăng cũ mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 11 bị cáo tổng cộng trên 104 năm tù về tội cướp tài sản. Các bị cáo bị xét xử, gồm: Đặng Tấn Minh (SN 1996); Dương Đức Trung (SN 1992); Trần Hữu Tài (SN 2004); Nguyễn Nhựt Anh (SN 2003); Nguyễn Việt Thắng (SN 2007); Phan Tài Anh (SN 2006), cùng trú tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là TP Cần Thơ) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1988); Hồ Duy Khánh (SN 1986); Nguyễn So Ny (SN 1997); Võ Minh Tân (SN 1992); Trần Văn Hòa (SM 1997) cùng ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long).

Theo cáo trạng của Viện KSND cùng cấp, ngày 28/8/2023, Nguyễn Hoàng Tựa, Trần Trung Tấn (tức Ken) và bị cáo Đặng Tấn Minh rủ anh Trần Văn Cường, Nguyễn Đức Tâm và Đỗ Văn Tuấn đến thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ) chơi đánh bài ăn tiền với mục đích để cướp tài sản.

Để thực hiện, Minh rủ thêm Tâm, So Ny, Tân, Hòa, Khánh, Trung, Nhựt Anh, Tài Anh, Việt Thắng và Hữu Tài cùng tham gia và tất cả đều đồng ý. Trước khi thực hiện, các đối tượng phân công vai trò cho từng người. Khi vào bên trong các đối tượng dùng dao khống chế, đánh các anh Cường, Đức Tâm và Tuấn… cướp 25,4 triệu đồng. Không dừng lại, bọn chúng buộc các bị hại chuyển khoản 140 triệu đồng nữa.

Ngoài ra, Minh, Tấn và Tựa còn cướp của anh Cường 1 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax; cướp của anh Nguyễn Đức Tâm 1 điện thoại di động Iphone 12 Promax, 1 dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng và 1 nhẫn bạc chiếm đoạt riêng mà không cho các đối tượng khác biết. Qua giám định, giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 52,84 triệu đồng...

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Minh 16 năm 3 tháng tù; Trung 7 năm tù; Tài năm 8 tù; Nhựt Anh 8 năm tù; Thắng 4 năm tù; Tài Anh 4 năm tù; Tâm 11 năm tù; Khánh 12 năm tù; So Ny 11 năm tù; Tân 11 năm tù; Hoà 12 năm 3 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.

Riêng 2 đối tượng là Tựa và Tấn bỏ trốn. Đến chiều ngày 1/11, Nguyễn Hoàng Tựa bị các trinh sát Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh bắt giữ khi đang lẩn trốn tại đây... Ngày 12/11, Tấn đến Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ đầu thú...

