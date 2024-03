Tàu Hàn Quốc lật ngoài khơi Nhật Bản, ít nhất 8 người chết

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc con tàu bị lật úp ngoài khơi bờ biển Nhật Bản. Nguồn: Arirang

NHK đưa tin, con tàu với 11 thành viên thủy thủ đoàn bị lật úp vào sáng 20/3 ở vùng biển ngoài khơi phía Tây Nhật Bản khiến 8 người thiệt mạng. Một thủy thủ đã được giải cứu, trong khi hai thủy thủ khác vẫn đang mất tích.

Trước đó, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết họ nhận được tín hiệu cấp cứu vào khoảng 7h ngày 20/3 (giờ địa phương) từ tàu chở hóa chất Keoyoungsun gần Mutsurejima, một hòn đảo thuộc tỉnh Yamaguchi.

Đơn vị cứu hộ tiếp cận con tàu bị lật úp. Ảnh: Getty

Theo đơn vị cảnh sát biển, tàu chở dầu đã bị lật úp do thời tiết khắc nghiệt với những đợt sóng cao tới 3,5m. Vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, trên tàu được cho là có 8 công dân Indonesia, 2 công dân Hàn Quốc và 1 công dân Trung Quốc.

Cũng theo đơn vị này, tàu chở dầu nói trên đã rời cảng Himeji ở tỉnh Hyogo hôm 18/3 để đến Ulsan, Hàn Quốc. Con tàu chở 980 tấn axit acrylic, nhưng các quan chức chưa xác nhận bất kỳ sự cố rò rỉ nào.

Trong khi đó, Yonhap dẫn nguồn tin quan chức Hàn Quốc chiều cùng ngày xác nhận, tàu Keoyoung Sun chở 11 thủy thủ đoàn đã thực hiện cuộc gọi cấp cứu cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản vào khoảng 7h, báo cáo rằng tàu đang nghiêng ở vùng biển gần một hòn đảo thuộc thành phố Shimonoseki, tỉnh Yamaguchi.

Tác giả: Bảo Hân

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân