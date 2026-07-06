Cục CSGT bác tin "người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy đều bị phạt"

Cục CSGT bác bỏ thông tin "người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy đều bị phạt".

Những ngày qua, trên một số trang mạng xã hội về giao thông đưa tin: “Từ 15/8/2026, người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị phạt đến 600.000 đồng khi đi xe máy theo Nghị định số 238/NĐ-CP” gây xôn xao dư luận.

Về việc này, Cục CSGT cho biết, đây là thông tin không chính xác.

Theo Cục CSGT, Điều 6 Nghị định số 238/NĐ-CP ngày 26/6/2026, quy định sửa đổi bổ sung điểm a khoản 4 Điều 18: "a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô;".

Và hợp nhất quy định này (theo Nghị định 168/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 238/NĐ-CP) là: “Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô”.

Cục CSGT cho biết, quy định trên căn cứ vào phân loại phương tiện tại Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, theo đó:

Xe mô tô gồm: xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, trừ xe gắn máy; đối với xe ba bánh thì khối lượng bản thân không lớn hơn 400 kg;