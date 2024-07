Ngày 21/7, Bộ Công an có công điện gửi Thủ trưởng các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục CSGT; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Cục Kế hoạch và tài chính, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại; Cục Trang bị và kho vận; Cục Viễn thông cơ yếu, Cục Y tế; Cục Truyền thông CAND và Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, về việc tập trung ứng phó với bão số 2 và mưa lũ.

Công điện nêu rõ:

Thực hiện Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 21/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với bão số 2 và mưa lũ; lãnh đạo Bộ yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo, triển khai thông tin sát diễn biến của bão, mưa lũ; tổ chức hướng dẫn người dân thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, mưa, lũ, sạt lở đất gây ra. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về các lực lượng, trụ sở, tài liệu, trang thiết bị làm việc, các cơ sở giam giữ của lực lượng CAND. Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời về hình ảnh là nòng cốt của lực lượng CAND trong phòng, chống bão, mưa lũ.

Đối với lực lượng Công an tại các khu vực ven biển và các huyện đảo cần chủ động ứng phó với bão, mưa lũ, triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản trên các đảo và lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, phương tiện và các hoạt động du lịch. Đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông qua các cầu vượt biển trong tình huống dự báo nguy hiểm và tham mưu đề xuất cấm đường vượt biển, cầu vượt biển tuyệt đối trong trường hợp cần thiết.

Kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tầu thuyền tại các khu neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh trật tự, xã hội. Lực lượng Công an cấp xã, đồn, trạm của các thủy đoàn thuộc Cảnh sát giao thông chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tổ chức hướng dẫn các chủ phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để ứng phó, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, về nơi tránh trú an toàn và cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Đối với lực lượng Công an tại khu vực đất liền và các tỉnh bị tác động do bão, lũ: Lực lượng tại cơ sở (Công an xã, lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở) triển khai ngay các biện pháp bảo đảm công tác ANTT, ứng phó, phòng chống thiên tai ở tất cả các địa bàn, không chủ quan, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ.

Phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ để khẩn trương sơ tán, di dời người dân cùng phương tiện, tài sản tại các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Bảo đảm an toàn giao thông, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người do bất cẩn, chủ quan. Kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra. Đảm bảo an toàn hồ đập, thủy điện, công trình có dự án trọng điểm, quan trọng liên quan an ninh quốc gia.

Các đơn vị chức năng của Bộ sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, cơ số thuốc men, y tế, kinh phí để kịp thời chi viện cho các địa phương trong trường hợp cần thiết; có phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy, điều hành trong ứng phó với bão, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, triển khai các phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, dịch tễ, phòng, chống dịch bệnh, tai nạn thương tích trong và sau bão.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời thông tin, truyền đạt mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương, nhất là cấp cơ sở; đảm bảo quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống bão, mưa, lũ.



