Tập đoàn Sơn Hải rao bán loạt siêu xe, có cả Bentley, BMW i8

Tập đoàn Sơn Hải vừa thông báo thanh lý loạt ôtô đã qua sử dụng, trong đó xuất hiện nhiều mẫu xe hạng sang và xe thể thao từng gây tiếng vang trên thị trường như Bentley Flying Spur, BMW i8 hay Lexus LX570.

Theo danh sách được công bố, có tổng cộng 7 phương tiện được đưa ra chào bán. Doanh nghiệp cho biết tất cả xe đều đang vận hành bình thường, được bảo dưỡng định kỳ và có đầy đủ giấy tờ pháp lý. Các giao dịch sẽ được thực hiện theo hình thức thỏa thuận trực tiếp với khách hàng thay vì niêm yết giá công khai.

Nổi bật nhất trong danh mục là chiếc Bentley Continental Flying Spur Speed sản xuất năm 2009. Đây là dòng sedan siêu sang từng được phân phối tại Việt Nam với mức giá lên tới hàng chục tỷ đồng, nổi tiếng nhờ động cơ W12 dung tích lớn cùng thiết kế mang đậm phong cách Anh quốc.

Bên cạnh đó, Sơn Hải cũng chào bán chiếc BMW i8 đời 2016. Mẫu xe thể thao plug-in hybrid này từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường nhờ thiết kế cửa mở kiểu cánh chim đặc trưng và được xem là một trong những sản phẩm mang tính biểu tượng của BMW trong giai đoạn chuyển dịch sang công nghệ điện hóa.

Hầu hết mẫu xe được Sơn Hải rao bán có tuổi thọ trên dưới 10 năm. Ảnh: Sơn Hải.

Ngoài 2 mẫu xe kể trên, danh sách còn xuất hiện nhiều dòng SUV hạng sang quen thuộc tại Việt Nam như Lexus LX570 đời 2010, Lexus GX470 đời 2005, Lexus GX460 Premium đời 2010, Toyota Land Cruiser Prado TXL đời 2010 và Mercedes-Benz GLS400 4Matic đời 2017.

Khách hàng có nhu cầu có thể trực tiếp đến xem xe tại địa chỉ số 117 Hữu Nghị, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Tập đoàn Sơn Hải cũng công bố đầu mối liên hệ để cung cấp thêm thông tin chi tiết về từng phương tiện.

Được thành lập năm 1998 tại Quảng Bình, Tập đoàn Sơn Hải hiện là một trong những nhà thầu hạ tầng giao thông lớn tại Việt Nam. Doanh nghiệp đã tham gia thi công nhiều dự án cao tốc trọng điểm như Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vũng Áng - Bùng, đồng thời là nhà đầu tư dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Tác giả: Minh Khánh

Nguồn tin: znews.vn