TS.Doãn Hữu Tuệ -Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt

Ở Việt Nam, cà phê là một trong 13 nông sản chủ lực quốc gia và đóng góp 3% GDP cả nước. Hiện nay, ngành cà phê tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 600 ngàn hộ nông dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo ở các vùng trồng cà phê ở Việt Nam.

Theo Hiệp hội Cà phê Thế giới (ICO), Việt Nam chiếm khoảng 19% khối lượng giao dịch cà phê toàn cầu, là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới và đứng số 1 về cà phê Robusta.

Hàng năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,6 – 1,8 triệu tấn cà phê; trong đó, cà phê nhân thô chiếm khoảng 90%; tỉ lệ cà phê chế biến sâu chỉ chiếm khoảng 10%. Đây cũng chính là một trong những lí do khiến Việt Nam chưa có nhiều thương hiệu mạnh trên thị trường cà phê thế giới. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ nội địa hiện mới đạt xấp xỉ 10%. Nạn cà phê bẩn, cà phê chứa hóa chất độc hại đang là vấn đề nan giải, gây bức xúc trong dư luận và khiến người tiêu dùng hoang mang.

Trên thực tế, giá cà phê Việt Nam gần như phụ thuộc vào giá thế giới, lên xuống thất thường và rất khó dự báo khiến người trồng cà phê gặp nhiều khó khăn.

Làm thế nào để nâng cao giá trị thương mại của hạt cà phê Việt Nam? Làm sao để người tiêu dùng được sử dụng những sản phẩm cà phê “made in Vietnam” có chất lượng cao và an toàn cho sức khỏe? Làm sao để xây dựng được một thương hiệu cà phê Việt Nam có uy tín trên thị trường quốc tế? Làm sao để người trồng cà phê không còn phải thấp thỏm với nỗi lo “được mùa, rớt giá”?… Đấy là những nỗi trăn trở của những người tâm huyết với ngành cà phê Việt Nam và cũng là lý do dẫn đến sự ra đời của Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt.

Với khát vọng đưa Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt trở thành “biểu tượng của cà phê đẳng cấp hàng đầu khu vực, đạt tiêu chuẩn quốc tế và được người tiêu dùng trên khắp thế giới ưa chuộng”, Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt cam kết vun đắp, gìn giữ các giá trị cốt lõi “NHÂN- TÂM- TẦM- NHIỆT- TRÍ- TÍN” để góp phần nâng cao giá trị của hạt cà phê và nâng tầm vị thế của người trồng cà phê Việt Nam.

Con đường phía trước đầy khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, sáng tạo của tập thể Lãnh đạo, Nhân viên của Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt; với sự quan tâm của Nhà nước, sự ủng hộ của quý Khách hàng, quý Đối tác và các nhà Đầu tư, chúng tôi tin tưởng sẽ sớm hiện thực hóa tầm nhìn đầy khát vọng của mình.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã dành sự quan tâm, tin tưởng và đồng hành cùng Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt trên con đường chinh phục mọi thử thách để vươn tới thành công.

Xin kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chiến lược của Mỹ Việt

Tầm nhìn đến năm 2030



Là nhà sản xuất cà phê chuyên nghiệp hàng đầu khu vực, có chuỗi giá trị bền vững khép kín với những sản phẩm đẳng cấp được người tiêu dùng trên khắp thế giới ưa chuộng.

Sứ mệnh

Bằng tất cả niềm say mê, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng- xã hội, Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm cà phê chất lượng cao được làm bằng nguồn nguyên liệu sạch, có nguồn gốc rõ ràng, được chế biến bằng công nghệ hiện đại và bí quyết độc đáo.

Mỹ Việt mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm cà phê chất lượng cao được làm bằng nguồn nguyên liệu sạch

Triết lý kinh doanh

“Có vô số cách để doanh nghiệp làm ra lợi nhuận nhưng chỉ có một cách để phát triển bền vững, đó là kinh doanh có đạo đức”.

Cam kết

+ Với Khách hàng: Với nhận thức Khách hàng là lý do tồn tại, Mỹ Việt cam kết làm tất cả những gì tốt nhất có thể để mang lại lợi ích thiết thực cho Khách hàng.

+ Với Người Lao động: Mỹ Việt cam kết tạo môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện, năng động và cạnh tranh trên tinh thần nhân văn; nơi mà Người Lao động được tôn trọng, được tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tối đa năng lực cá nhân, thăng tiến trong nghề nghiệp và có điều kiện sống ngày càng tốt hơn.

+ Với Đối tác: Mỹ Việt cam kết xây dựng mối quan hệ hợp tác tin cậy, tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và cùng thành công.

+ Với Nhà Đầu tư: Bằng tất cả niềm say mê và khát vọng, Mỹ Việt cam kết không ngừng làm gia tăng giá trị của doanh nghiệp, xứng đáng với lòng tin và kì vọng của Nhà Đầu tư.

+ Với Nhà nước: Mỹ Việt cam kết nghiêm túc tuân thủ các qui định của pháp luật, chấp hành các chủ trương, chính sách của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm đối với xã hội.

+ Với Cộng đồng: Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Mỹ Việt cam kết tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng; có ý thức tiết kiệm trong việc sử dụng các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững.

Hệ giá trị Cốt lõi

Toàn thể thành viên Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt cam kết vun đắp, gìn giữ các giá trị cốt lõi “NHÂN- TÂM- TẦM- NHIỆT- TRÍ- TÍN” để góp phần nâng cao giá trị của hạt cà phê, nâng cao vị thế của người trồng cà phê Việt Nam.

NHÂN

Coi con người là nhân tố quyết định thành công, Mỹ Việt luôn đề cao các giá trị nhân văn, tôn trọng các quyền cơ bản của con người và các chuẩn mực đạo đức cao nhất trong tất cả các mối quan hệ. Mọi hành động, quyết định của Mỹ Việt đều hướng đến lợi ích của Khách hàng, Người Lao động, Nhà Đầu tư, Đối tác và Cộng đồng xã hội một cách hài hòa nhất.

TÂM

Với nhận thức rằng kinh doanh có đạo đức là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững, Mỹ Việt luôn đề cao chữ TÂM trong mọi suy nghĩ và hành động. Các sản phẩm của Mỹ Việt đều được làm ra bằng tất cả tâm huyết, sự sáng tạo và nhằm mục đích thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của Khách hàng.

TẦM

Mỹ Việt kiên định hiện thực hóa tầm nhìn đầy khát vọng và có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Tầm nhìn này cũng chính là tương lai của Mỹ Việt, do chính tập thể người lao động của Mỹ Việt viết nên, được hiện thực hóa bằng sự sáng tạo, lòng quyết tâm và sự đồng thuận của cả đội ngũ từ Lãnh đạo đến nhân viên của Mỹ Việt.

NHIỆT

Mỹ Việt là một tập thể nhiệt tâm, nhiệt huyết, có tinh thần máu lửa với công việc, làm việc “vì màu cờ, sắc áo”. Mỗi một Người Lao động đều có ý thức làm việc với tinh thần tự giác, tự chủ và tự chịu trách nhiệm cao nhất.

TRÍ

Coi trí tuệ là sức mạnh, là tài sản vô giá, Mỹ Việt khuyến khích Người Lao động không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực tư duy, khả năng sáng tạo và ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tại Mỹ Việt, mọi sáng kiến đều được ghi nhận một cách trân trọng và được khen thưởng xứng đáng.

TÍN

Với tâm niệm: “Có chữ TÍN, có tất cả; mất chữ TÍN, mất tất cả”, Mỹ Việt luôn nêu cao ý thức giữ gìn chữ TÍN. Trong các mối quan hệ, Mỹ Việt luôn thực hiện các cam kết một cách tốt nhất có thể theo đúng tinh thần “đã nói là phải làm, đã làm là phải tận tâm”.

Liên hệ Mỹ Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ MỸ VIỆT

Địa chỉ SX: Lô C17-C19 Khu công nghiệp Hòa Phú, Hòa Phú, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, Việt Nam.

Văn phòng: Lô C17-C19 Khu công nghiệp Hòa Phú, Hòa Phú, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, Việt Nam.

Hotline: 0349.000.028

Email: [email protected]

