Tập đoàn Hoành Sơn kỷ niệm 32 năm thành lập, phát triển

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn (viết tắt HSG) là một doanh nghiệp Việt Nam đa ngành nghề ví dụ như Vận tải; Quản lý đội tàu biển; Cho thuê tàu và các dịch vụ vận tải biển; giao thương và xây dựng đầu tư. Công ty được thành lập bởi ông Phạm Hoành Sơn vào năm 2001 và trụ sở chính tại tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Khởi đầu là Công ty thương mại các vật liệu xây dựng và các sản phẩm nông nghiệp, sau đó, Công ty đã tạo được sự uy tín của mình và tham gia các dự án xây dựng và đầu tư quốc gia cũng như tư nhân như Hệ thống cấp nước cho Khu Kinh tế Vũng Áng (năm 2011), Cảng biển quốc tế Hoành Sơn (năm 2015) và dự án Điện Mặt trời ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (năm 2020). Chỉ trong 10 năm, với sự lãnh đạo sáng suốt của ông Phạm Hoành Sơn và nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, HSG đã trở thành doanh nghiệp đứng đầu khu vực Miển Trung Việt Nam.

Tập đoàn Hoành Sơn tổ chức kỷ niệm 32 năm thành lập, phát triển vào tối 4/12

Ông Phạm Hoành Sơn - người sáng lập và đứng đầu Tập đoàn Hoành Sơn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm quan nhà máy Bia sao vàng do Tập đoàn Hoành Sơn đầu tư

Tiếp nối các thành công, năm 2018, Công ty đã mở rộng tầm nhìn và phát triển giao thương quốc tế. Các sản phẩm thương mại chính như Than nhập khẩu Indonesia, Nam Phi và Australia; Quặng sắt tạm nhập tái xuất từ Lào; Thạch cao nhập khẩu từ Lào về Việt Nam. Và các dự án trọng điểm khác cũng được triển khai trong khoảng thời gian này như là Nhà cung cấp than chính cho dự án cung cấp điện cho xã Vĩnh Tân, tỉnh Trà Vinh của Công ty Điện lực Việt Nam-EVN; Cung cấp than nhập khẩu Indonesia cho dự án Vĩnh Tân 4 TPP và các dự án khác.

Để tối ưu hóa quá trình giao thương quốc tế, từ năm 2020, HSG đã khai thác đội tàu là kế hoạch chiến lược lâu dài. Tính đến nay, chỉ trong vòng gần 03 năm kể từ thành lập “Đội tàu Hoành Sơn”, Tập đoàn đã triển khai và hoạt động 05 tàu cỡ Panamax phù hợp với tiêu chuẩn qui định của Quốc tế. Các con tàu hoạt động trong Châu Á, đi Úc và dự định hoạt động trên vùng biển toàn thế giới. Trong thời gian tới, HSG kế hoạch tự đóng các sà lan để chuyển hàng từ tàu mẹ sang tàu con, tối ưu hóa quá trình vận chuyển hàng hóa.

Trong các năm tiếp theo, ngoài duy trì và củng cố các ngành hoạt động hiện tại, Tập đoàn sẽ tập trung đầu tư phát triển Đội tàu Hoành Sơn-Quản lý và vận hành tàu và dự định sẽ đạt được vị trí nhất định trong ngành hàng hải. Bên cạnh đó, mở ra các cơ hội việc làm cho dân địa phương và thực hiện các dự án xanh vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ môi trường xã hội cũng là mục tiêu dài hạn mà Tập đoàn tiến đến.

Tập đoàn Hoành Sơn tài trợ CLB HL Hà Tĩnh và V.League Bên cạnh việc tập trung phát triển, kinh doanh, Tập đoàn Hoành Sơn cũng có những đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Năm 2022, Tập đoàn Hoành Sơn đã chính thức tiếp quản, trở thành nhà tài trợ chính của CLB HL Hà Tĩnh. Ngoài ra, Hoành Sơn với nhãn hiệu Bia sao Vàng cũng là nhà tài trợ chính của Giải hạng Nhất QG - Bia Sao Vàng trong 2 mùa giải 2023 và 2023/24. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng tài trợ 1 triệu USD cho VPF để đầu tư 2 xe VAR đầu tiên về Việt Nam.

