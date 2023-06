Tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế nhân kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam ngày 1/7/2023

Theo đó, nhằm truyền thông tuyên truyền về chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế; khuyến khích vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế gắn với mục tiêu thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, tại Công văn số 3728/BYT-BH, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội và các Sở, ban, ngành liên quan tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2023 với chủ đề "Thực hiện nghiêm luật Bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân".

Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về bảo hiểm y tế gắn với việc thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025. Đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2023 với các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương như: Tọa đàm, đăng tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.... Đồng thời, tổ chức treo các băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về bảo hiểm y tế với các thông điệp truyền thông chủ yếu như: Thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững; tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hướng tới chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân; tham gia bảo hiểm y tế đế chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội, do nhà nước tổ chức thực hiện; thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình…

