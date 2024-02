Tấn công Công an, 5 người trong gia đình lãnh án

Ngày 24/2, TAND huyện Châu Phú, tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo: Đỗ Thị Phượng (SN 1971) 3 năm 6 tháng tù; Lê Thị Phân (SN 1999) 2 năm 6 tháng tù; Đỗ Thị Đào (SN 1958), Đỗ Thanh Nhàn (SN 1982) và Đỗ Thị Phiên (SN 1961) 2 năm tù cùng về tội Chống người thi hành công vụ. Các bị cáo đều trú tại tỉnh An Giang.

Theo nội dung vụ án, vào năm 2019, được sự cho phép của UBND huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Công ty TNHH MTV nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú ký hợp đồng với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thuận Trung thi công Cầu kênh 12 đường Bắc Cây Dương, thuộc ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Châu Phú để phục vụ nhu cầu đi lại chung của người dân.

Các bị cáo tại phiên toa.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, bà Đỗ Thị Phượng cùng gia đình nhiều lần đứng ra ngăn cản thi công và yêu cầu bồi thường.

Vào khoảng 8h30 phút ngày 22/8/2023, khi công nhân thi công đến trước nhà bà Phượng thì những người trong nhà đứng ra ngăn cản, không cho thi công và lấy nước sôi pha mắm tôm dọa tạt vào công nhân.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Phú do ông Cao Thanh Sang - Phó trưởng Công an cùng 3 Công an viên đến giữ trật tự tại khu vực cho công nhân và yêu cầu gia đình bà Phượng không được cản trở thi công thì bị Phân dùng ca múc nước sôi có pha mắm tôm tạt trúng vào người.

Sau đó, Công an huyện đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương vận động Phượng cùng gia đình không cản trở việc thi công và mời về trụ sở làm việc, nhưng người này không chấp hành.

Bị cáo Phượng cùng những người trong gia đình tấn công Công an.

Đồng thời, Phượng nói với Đào gọi điện thoại cho Đỗ Thị Phiên (là chị ruột của Phượng) đến hỗ trợ ngăn cản việc thi công cầu và lực lượng Công an đang thi hành nhiệm vụ.

Được căn ngăn nhưng gia đình bà Phượng không chấp hành còn chửi bới và sử dụng nồi, thùng nhựa, thanh kim loại, nước sôi có pha mắm tôm, giẻ tẩm xăng... tấn công Công an đang khiến nhiều người bị thương. Sau đó, Công an lập biên bản bắt người và thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Ngày 31/8/2023, Phân, Đào, Phiên và Nhàn bị khởi tố điều tra. Đến ngày 27/10/2023, Phượng bị khởi tố điều tra.

Tác giả: Hoàng Thọ - Tiến Tầm

Nguồn tin: Báo VTC