Tạm ứng thực hiện hợp đồng: Nhiều chủ đầu tư lâm cảnh “thả gà ra đuổi”

Gói thầu số 03 Xây lắp hạ tầng khu tái định cư tại chỗ phục vụ giải phóng mặt bằng nút giao Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An còn dở dang trong khi không thể liên hệ với nhà thầu. Ảnh minh họa: Thanh Huyền

Tại Nghệ An, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA ĐTXD) TP. Vinh (CĐT) vừa thông báo tìm người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thương mại và Xây lắp An Phú để xử lý dứt điểm các nội dung của Hợp đồng xây lắp số 02/2017/HĐXD ngày 3/1/2017 và Phụ lục hợp đồng số 02/2018/PLHĐXD ngày 23/7/2018 về việc thực hiện Gói thầu số 03 Phần xây lắp và thiết bị công trình hạ tầng khu tái định cư tại chỗ phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) khu vực nút giao thông Quán Bàu, TP. Vinh. An Phú là thành viên Liên danh trúng thầu.

Trước đó, CĐT đã nhiều lần liên lạc, thông báo tới Công ty CP Thương mại và Xây lắp An Phú và cá nhân ông Nguyễn Văn Hùng - đại diện cho Nhà thầu tại hợp đồng đã ký để tổ chức họp bàn các nội dung liên quan tới hợp đồng nhưng không thể liên hệ, Công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, theo cán bộ phụ trách Dự án, có thể xuất phát từ khó khăn của địa phương trong công tác bồi thường, GPMB, làm chậm tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà thầu; giá cả tại thời điểm trúng thầu không còn phù hợp ở thời điểm hiện tại, chưa làm đã biết lỗ cũng khiến Nhà thầu “bỏ của chạy lấy người”. Nhiều khả năng chủ DN đã bỏ trốn. Và cũng không loại trừ trường hợp người đứng tên trên giấy phép đăng ký kinh doanh chỉ là “ông chủ hờ”. Theo tìm hiểu của CĐT, Nhà thầu An Phú đã dừng hoạt động, đang nợ thuế, nhưng chưa làm thủ tục phá sản, giải thể.

“Nếu đến ngày 26/7/2024 mà Nhà thầu An Phú không có phản hồi, CĐT sẽ thực hiện thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng và lựa chọn nhà thầu thay thế. Đối với phần công việc còn lại, nếu tổ chức lựa chọn nhà thầu thuận lợi thì ít nhất phải mất vài tháng, trong khi CĐT đang chịu áp lực rất lớn về tiến độ hoàn thành công trình và áp lực từ phía người dân thuộc diện tái định cư”, cán bộ phụ trách Dự án chia sẻ.

Tại Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Trần Hoàng Tuấn vừa có văn bản yêu cầu BQLDA ĐTXD các công trình giao thông (CĐT mới) chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải (CĐT cũ) xem xét việc khởi kiện nhà thầu là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình giao thông 874 để đòi khoản nợ tạm ứng hơn 4,049 tỷ đồng tại Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh. Trước đó, nhiều CĐT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã đưa nhà thầu vi phạm ra tòa để thu hồi dư nợ tạm ứng quá hạn tại Dự án Đường Trà Phong - Trà Ka, Dự án Đường Trà Phong - Gò Rô - Trà Bung, Dự án Đường Gia Gối - Mô Nic…

Một số chủ đầu tư tại Đắk Nông cũng từng tính tới việc khởi kiện Công ty CP Hưng Thịnh vì lợi dụng kẽ hở pháp luật và sự lỏng lẻo trong quản lý hợp đồng, chiếm dụng tiền tạm ứng hợp đồng. Sự việc này diễn ra tại Gói thầu số 10 thuộc Dự án Đường Bắc Nam giai đoạn 2 do BQLDA 1 thuộc Sở Giao thông vận tải Đắk Nông làm CĐT; Dự án đường giao thông từ thôn Hà Nam Ninh, xã Đắk Mol đi thôn Đắk Hòa, xã Đắk Hòa do UBND huyện Đắk Song làm CĐT...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, theo phản ánh của nhiều địa phương và DN, quy định đối với người đại diện theo pháp luật của DN thực hiện thủ tục đăng ký DN còn lỏng lẻo, dẫn đến một số cá nhân, tổ chức lợi dụng, nhằm mục đích trục lợi hoặc trốn tránh trách nhiệm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, của Nhà nước, làm méo mó môi trường đầu tư kinh doanh.

Để tăng cường trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật tại DN, tại Dự thảo Nghị định về đăng ký DN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì soạn thảo) đề xuất bổ sung quy định về việc sử dụng số định danh cá nhân khi thực hiện thủ tục đăng ký DN. Dự thảo cũng bổ sung cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc kết nối và chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành; công khai, minh bạch thông tin về trạng thái hoạt động của DN hay chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của DN.

Với đề xuất trên, một số CĐT kỳ vọng sẽ gắn thêm trách nhiệm của người đại diện DN với việc thực hiện hợp đồng. Cùng với đó, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cần tiếp tục nâng cấp, kết nối liên thông với các nguồn dữ liệu của các bộ, ngành liên quan về đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm xã hội…; tăng cường công khai đánh giá uy tín của nhà thầu trong tham dự thầu và thực hiện hợp đồng, góp phần bịt các lỗ hổng trục lợi, trốn tránh trách nhiệm và thúc đẩy nhà thầu tuân thủ đúng pháp luật.

Tác giả: Trần Nam

Nguồn tin: baodauthau.vn