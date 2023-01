Tạm đình chỉ công tác đại úy công an đá vào người thanh niên say rượu

Thượng tá Trần Quốc Dân, Trưởng công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết, đã tạm đình chỉ công tác đại úy Phan Văn Trung (sinh năm 1987) hiện là công an viên xã Thành Triệu để xác minh, làm rõ sai phạm vì đã có hành vi ứng xử không đúng quy định trong lực lượng công an nhân dân. Vụ việc đã có báo cáo gửi đến Giám đốc công an tỉnh Bến Tre cho ý kiến chỉ đạo xử lý.

(Ảnh cắt từ clip)

Mới đây, vào ngày 20/1/2023 (nhằm 29 Tết), ông D., người dân xã Thành Triệu, say khi uống rượu say đã có hành vi đánh đập tài sản, cầm dao chém gây thương tích cho người thân, gây rối trật tự công cộng...

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Thành Triệu đến hiện trường, lập biên bản để xử lý vụ việc thì đối tượng này đã dùng nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ và bỏ chạy. Sau đó lực lượng công an rượt đuổi, còng tay đối tượng. Bực tức trước hành động côn đồ của đối tượng say rượu, đại úy Phan Văn Trung dùng chân đá nhiều lần vào người ông D. Vụ việc đã được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội, gây bức xúc trong cộng đồng.

Thượng tá Trần Quốc Dân, Trưởng công an huyện Châu Thành cho biết, đại úy Phan Văn Trung, trước đây công tác ở công an tỉnh Bến Tre, đã được điều về công an xã Thành Triệu 2 năm. Dù đối tượng D, có sai phạm trước, nhưng hành động của đại úy Trung là vi phạm quy định của ngành./.

Tác giả: Nhật Trường

Nguồn tin: Báo VOV