Ngày 10/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã làm việc với tài xế Trần A.T. (38 tuổi, trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) để xác minh, xử lý hành vi "Lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên".

Cảnh sát làm việc với tài xế Trần A.T. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hình ảnh từ camera hành trình của một người dân cung cấp, chiều 8/12, chiếc xe nhãn hiệu Toyota Land Cruiser mang biển số 38A-339.79 lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam, đoạn qua địa phận huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Lúc này phương tiện có bật thiết bị đèn của xe ưu tiên và di chuyển với tốc độ cao.

Vào cuộc kiểm tra, cảnh sát xác định tài xế điều khiển chiếc xe trên là ông Trần A.T.. Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận xe Toyota Land Cruiser trên không được cấp giấy phép sử dụng đèn ưu tiên. Ông T. tự lên mạng tìm hiểu, liên hệ đặt mua thiết bị đèn ưu tiên, mang về gắn vào xe để sử dụng mỗi khi thời tiết sương mù.

Cơ quan công an lập biên bản vi phạm và tạm giữ thiết bị đèn phát tín hiệu dùng cho xe ưu tiên (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ giấy phép lái xe và thiết bị đèn phát tín hiệu ưu tiên mà lái xe tự ý lắp đặt, đồng thời lập hồ sơ xử lý.

Theo quy định, hành vi "Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên" sẽ bị xử lý hành chính 2 - 3 triệu đồng.

Tài xế xe Land Cruiser tự ý lắp đèn ưu tiên

