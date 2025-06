Tài xế xe bán tải chạy ngông nghênh trên bãi biển từng có 2 tiền án

Xã hội

Liên quan đến người lái xe bán tải chạy ngông nghênh trên bãi biển Tuy Hòa vừa bị khởi tố về tội danh “Gây rối trật tự công cộng”, trưa 4/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đối tượng Phạm Ngọc Cường (SN 1981, trú ở thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đã từng hai lần đi tù.