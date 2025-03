Tài xế ô tô cầm hung khí lao về người đàn ông, tiếng trẻ con gào khóc khiến cả phố xôn xao

Sự việc được nhắc tới xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng nay (31/3) và một phần diễn biến đã được camera an ninh nhà dân ghi lại. Cụ thể vào thời điểm này, một người đàn ông đèo con nhỏ bằng xe máy qua ngã tư thì có xảy ra va quệt với ô tô lưu thông hướng ngược chiều. Người này sau đó dừng xe và có phàn nàn với cách chạy xe của tài xế ô tô.

Thay vì giải quyết mâu thuẫn một cách bình tĩnh thì tài xế ô tô lại cầm theo hung khí, hùng hổ đánh người đàn ông. Chứng kiến sự việc, đứa trẻ đi cùng hoảng sợ, la hét. Cuối cùng một người phụ nữ đi tới can ngăn, tài xế ô tô lên xe rời đi.

Hiện vẫn chưa rõ vụ việc xảy ra ở đâu, nhưng 2 đoạn clip ghi lại diễn biến đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội và khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Trước đó, dư luận từng nhiều lần bức xúc với những vụ việc hành hung người sau va chạm giao thông. Mới nhất phải nhắc tới vụ Đặng Thái Hoàng (30 tuổi) đánh nam sinh Nguyễn Quang Sang gãy mũi, sau va chạm giao thông.

Cụ thể vào khoảng 17h ngày 18/2, Hoàng băng qua đường Trần Phú - đoạn giao với đường Lê Mao, TP Vinh, ở phần đường dành cho người đi bộ thì Sang chạy xe máy tới, va chạm. Nam sinh dừng xe, bị Hoàng xông đến đấm, đá nhiều cái. Một phụ nữ can ngăn, kéo Hoàng ra ngoài.

Hoàng sau đó đã bị Công an TP Vinh điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Còn vào ngày 10/2, một vụ hành hung người sau va chạm giao thông cũng nhận nhiều chú ý. Tài xế xe Lexus Tống Anh Tuấn, 43 tuổi, đã đấm, đá nam shipper 31 tuổi và đã bị Công an quận Tây Hồ khởi tố về tội Cố ý gây thương tích, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an TP HCM đã bắt Quách Minh Nhựt (33 tuổi), tài xế ô tô đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ với cáo buộc Cố ý gây thương tích.

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn