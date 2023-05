Tài xế lái xe tải bốc cháy ra khỏi khu đông dân đã xử trí can đảm và nhanh trí

Tài xế người Bắc Giang dũng cảm lái xe tải đang cháy dữ dội ra khỏi khu vực đông dân cư - Ảnh chụp màn hình

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam tài xế dũng cảm leo lên cabin chiếc xe đang bốc cháy dữ dội lái ra khỏi khu đông dân cư.

Theo clip trên, tài xế đang sửa xe tại một gara ô tô thì xe tải cháy kèm theo khói lớn ngùn ngụt.

Nhiều người ngợi khen tài xế can đảm

Ít phút sau, ngọn lửa cháy to hơn. Anh tài xế này nhanh trí ném các thùng nhựa đựng hoa quả trên xe xuống đường. Tuy nhiên, lửa quá lớn khiến tài xế phải lái xe ra khỏi khu đông dân cư.

Qua đoạn clip, nhiều người đã dành tặng lời khen cho hành động dũng cảm của tài xế trên.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Lục - chủ tịch HĐND xã An Hà, huyện Lạng Giang, Bắc Giang - cho biết vụ cháy xảy ra khoảng 9h sáng 11-5. Vào thời điểm trên, tài xế xe tải trong clip là anh Hoàng Văn Nghị (43 tuổi, trú cùng địa bàn) đang sửa xe tại một gara trên địa bàn.

Sau đó, thân xe bất ngờ bốc lửa nghi ngút. Nguyên nhân ban đầu do tia hàn từ quá trình sửa chữa bắn vào các thùng nhựa đựng hoa quả trên thùng xe. Do ngọn lửa lớn, tài xế quyết định lái xe ra khỏi khu đông dân cư.

"Rất may vụ việc không xảy ra thương vong về người, thiệt hại tài sản cũng không đáng kể. Tài xế cũng tiếp tục chạy xe bình thường", ông Lục cho biết.

Theo ông Lục, ngay sau vụ cháy, phần nhựa cháy đã được xử lý, tài xế Nghị tiếp tục chuyến hàng khác tại Quảng Trị.

Your browser does not support the video tag.

Video: Khoảnh khắc xe tải cháy dữ dội, tài xế đánh lái tìm chỗ ít dân cư giảm thiệt hại

Anh tài xế can đảm lái xe đến nơi có thể chữa cháy

Theo anh Hoàng Văn Nghị - tài xế xe tải trong clip, anh đến một tiệm sửa xe để bảo dưỡng trước chuyến hàng mới.

Khi đang ngồi uống nước, anh Nghị nhìn thấy khói bốc lên nên đoán tia hàn bén vào thùng xe. Ngay lập tức, tài xế này chạy lên thùng xe vứt vội mấy thùng hàng xuống đất.

Song lửa cháy quá nhanh, anh nghĩ nếu không lái xe đi sớm thì lửa sẽ lan đến buồng máy, khó di chuyển. Là người địa phương, anh nhớ có tiệm rửa xe cách đó khoảng 100m nên quyết định lái xe đi.

"Mình tính toán khi di chuyển thì ngọn lửa sẽ tạt vào đằng sau chứ không tạt vào cabin. Mình cố gắng giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất", anh Nghị cho hay.

Tại tiệm rửa xe, anh Hoàng Văn Nghị và một số người khác dùng vòi cao áp để chữa cháy. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được khống chế.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ