Tài xế dùng chân điều khiển xe đầu kéo chạy trên cao tốc, tay cầm điện thoại lướt TikTok

Ngày 25-6, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Đội 3 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt tài xế P.V.Đ. (SN 1992, quê Quảng Bình) do có hành vi dùng điện thoại và không thắt dây an toàn khi điều khiển ô tô trên cao tốc.

Hình ảnh tài xế Đ. vừa lái xe vừa dùng điện thoại để lướt TikTok. Ảnh: Cục CSGT

Theo đó, lúc 10 giờ 12 phút cùng ngày, tại km259 đường cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45, tổ công tác thuộc Đội 3 dừng kiểm tra ô tô đầu kéo biển số 43H-130.xx kéo theo rơ-moóc biển số 43R-020.xx do tài xế P.V.Đ. điều khiển.

Qua kiểm tra, tổ công tác đã lập biên bản với tài xế Đ. với các vi phạm gồm: Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ; không thắt dây an toàn.

Theo Cục CSGT, từ hình ảnh mà lực lượng CSGT trích xuất qua camera giám sát cho thấy trong lúc lái xe, tài xế Đ. điều khiển xe bằng một chân, chân còn lại gác lên táp-lô ô tô, một tay cầm điện thoại lướt TikTok, mắt nhìn điện thoại nhiều hơn nhìn đường, không thắt dây an toàn khi điều khiển xe trên cao tốc.

"Tất cả những hành vi của nam tài xế đều có thể là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông"- đại diện Cục CSGT nhận định.

Với vi phạm trên, tài xế Đ. sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe cho hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại; phạt 900.000 đồng cho hành vi không thắt dây an toàn.

Theo Cục CSGT, chỉ trong 3 ngày (từ 23 đến 25-6), Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện 12 trường hợp sử dụng điện thoại khi lái xe, 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 407 trường hợp vi phạm tốc độ trên các tuyến cao tốc do Cục CSGT quản lý.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động