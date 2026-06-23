Tại sao kính trong phòng tắm khách sạn đều trong suốt

Khi bước vào nhiều khách sạn hiện đại, không ít người bất ngờ khi thấy phòng tắm được ngăn cách với phòng ngủ bằng vách kính trong suốt thay vì tường gạch truyền thống. Thiết kế này đôi khi khiến khách lưu trú băn khoăn về tính riêng tư, nhưng thực tế lại xuất phát từ nhiều lý do liên quan đến kiến trúc, công năng và trải nghiệm của người sử dụng.

Giúp không gian phòng rộng và thoáng hơn

Đa số khách sạn, đặc biệt là các khách sạn trong khu vực trung tâm hoặc đô thị lớn, đều có diện tích phòng ở vừa phải. Vì vậy, các kiến trúc sư thường ưu tiên những giải pháp giúp căn phòng tạo cảm giác rộng rãi hơn mà không cần tăng diện tích thực tế.

Việc sử dụng vách kính trong suốt thay cho tường kín giúp loại bỏ cảm giác chia cắt giữa phòng ngủ và phòng tắm. Nhờ đó, toàn bộ không gian trở nên liền mạch, thoáng đãng và sáng sủa hơn.

Đây là một trong những xu hướng thiết kế được áp dụng phổ biến tại nhiều khách sạn từ phân khúc trung cấp đến cao cấp nhằm tối ưu diện tích sử dụng.

Tận dụng tối đa nguồn ánh sáng

Một ưu điểm khác của vách kính trong suốt là khả năng truyền sáng rất tốt.

Ban ngày, ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ hoặc ban công có thể lan tỏa đến khu vực phòng tắm, giúp giảm cảm giác tối và bí bách. Điều này đặc biệt hữu ích đối với những phòng tắm không có cửa sổ riêng.

Vào buổi tối, ánh sáng từ hệ thống đèn trong phòng cũng đủ chiếu sáng toàn bộ khu vực vệ sinh mà không cần lắp quá nhiều đèn riêng biệt. Nhờ đó, khách sạn có thể tối ưu chi phí điện năng, đồng thời tạo cảm giác không gian hài hòa và hiện đại.

Nâng cao giá trị thẩm mỹ của căn phòng

Trong thiết kế nội thất khách sạn, kính luôn được xem là vật liệu mang lại vẻ sang trọng và tinh tế.

Những tấm kính cường lực trong suốt kết hợp cùng các chi tiết kim loại hoặc khung nhôm giúp phòng nghỉ mang phong cách hiện đại, sạch sẽ và cao cấp hơn so với kiểu xây tường truyền thống.

Đặc biệt, ở các khách sạn cao cấp hoặc khu nghỉ dưỡng, thiết kế phòng tắm mở còn góp phần tạo điểm nhấn cho không gian, giúp căn phòng trở nên ấn tượng hơn trong mắt khách lưu trú.

Thuận tiện cho việc vệ sinh và bảo trì

Từ góc độ vận hành, vách kính cũng mang lại nhiều lợi ích cho khách sạn.

Bề mặt kính phẳng giúp nhân viên dễ dàng lau chùi các vết bám của nước, xà phòng hoặc hơi nước chỉ bằng dụng cụ chuyên dụng. So với tường sơn hoặc các loại vật liệu dễ bám bẩn, kính giúp rút ngắn thời gian vệ sinh và giữ được vẻ sáng bóng lâu hơn.

Ngoài ra, việc kiểm tra tình trạng thiết bị trong phòng tắm cũng thuận tiện hơn, góp phần nâng cao hiệu quả bảo trì và bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Phù hợp với xu hướng thiết kế khách sạn hiện đại

Trong nhiều năm trở lại đây, không gian mở trở thành xu hướng phổ biến trong lĩnh vực thiết kế khách sạn.

Việc kết nối phòng ngủ với phòng tắm bằng vách kính giúp tổng thể căn phòng có cảm giác liền mạch, hiện đại và tối giản hơn. Đây cũng là phong cách được nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế áp dụng nhằm mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng.

Đối với các phòng nghỉ hướng đến đối tượng là cặp đôi hoặc khách du lịch nghỉ dưỡng, kiểu thiết kế này còn góp phần tạo nên không gian lãng mạn và tinh tế.

Vẫn đảm bảo quyền riêng tư cho khách lưu trú

Nhiều người lo ngại rằng vách kính trong suốt sẽ làm mất sự riêng tư khi sử dụng phòng tắm. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết khách sạn đều đã tính đến yếu tố này.

Nhiều phòng được trang bị rèm cuốn, rèm kéo hoặc kính điện có thể chuyển từ trong suốt sang mờ chỉ bằng một nút bấm. Nhờ đó, khách có thể chủ động lựa chọn giữa không gian mở hoặc kín tùy theo nhu cầu.

Một số khách sạn còn sử dụng kính mờ một phần hoặc thiết kế khu vực bồn cầu tách biệt nhằm tăng tính riêng tư mà vẫn giữ được vẻ hiện đại của căn phòng.

Không phải khách sạn nào cũng áp dụng thiết kế này

Mặc dù phổ biến, nhưng vách kính trong suốt không phải là tiêu chuẩn bắt buộc đối với tất cả khách sạn.

Các khách sạn phục vụ gia đình nhiều thế hệ, khách công tác hoặc nhóm bạn thường ưu tiên thiết kế phòng tắm kín để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Trong khi đó, những khách sạn theo phong cách boutique, nghỉ dưỡng hoặc dành cho các cặp đôi lại có xu hướng lựa chọn phòng tắm mở nhằm tạo điểm nhấn về trải nghiệm.

Tác giả: Mai Ngọc (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn