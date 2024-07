Clip khoảnh khắc va chạm kinh hoàng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến 2 người chết, nhiều người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h00 sáng ngày 11/7 tại km 49+400 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, TP.Hải Dương.

Clip cận cảnh tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do CCTV ghi lại.

Thời điểm trên, một chiếc xe ô tô 9 chỗ lưu thông trên cao tốc hướng Hà Nội - Hải Phòng, khi tới thị trấn Gia Lộc bất ngờ đâm vào đuôi xe bán tải. Sau đó, cả 2 xe đã dừng lại giữa làn tốc độ cao nhất của tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Khoảng ít phút sau, một chiếc ô tô 7 chỗ chỗ bất ngờ từ phía sau lao tới, tông trúng hông phải xe 9 chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu nạn, cứu hộ và điều tiết giao thông.

Theo cơ quan chức năng, hậu quả ban đầu của vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 6 người bị thương.

Liên quan đến vụ tai nạn, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vụ va chạm nghiêm trọng đã được đăng tải khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: VÂN ĐỨC - MINH NGỌC

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn