Tai nạn giữa xe máy và xe tải trên đường không đèn chiếu sáng, 2 người chết, 1 trẻ bị thương

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người chết - Ảnh: M.X.H

Đến 22h ngày 17-9, Cảnh sát giao thông TP.HCM cùng các đơn vị có liên quan vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ tai nạn giữa xe tải chở heo và xe máy khiến hai người chết, một người bị thương.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào tối cùng ngày trên đường ĐT749, xã Thanh An, TP.HCM (xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cũ).

Thời điểm trên, xe máy mang biển số tỉnh Bình Phước cũ lưu thông trên đường ĐT749 được cho xảy ra va chạm với xe tải chở heo. Xe máy bị lọt dưới gầm xe tải khiến hai người lớn (một nam, một nữ) trên xe tử vong, một bé gái khoảng 8 tuổi bị thương được chuyển đi cấp cứu.

Tại hiện trường, xe máy cùng hai thi thể nằm lọt dưới gầm xe tải. Vụ tai nạn xảy ra tại đoạn đường không có đèn chiếu sáng khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng sau đó đã phong tỏa hiện trường, hướng dẫn xe cộ di chuyển theo hướng khác để phục vụ công tác khám nghiệm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Tác giả: Tuấn Duy

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ