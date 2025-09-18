Thái Lan nói Campuchia tháo dỡ rào thép gai, Campuchia nói lính Thái làm bị thương 10 người dân

Bức ảnh được cho là ghi lại cảnh người dân Campuchia tháo dỡ hàng rào thép gai tại tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan - Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan

Người phát ngôn quân đội Hoàng gia Thái Lan, Thiếu tướng Winthai Suvaree, cho biết lực lượng giám sát biên giới tại Sa Kaeo phát hiện dân thường và quân đội Campuchia có mặt tại làng Ban Nong Ya Kaeo, huyện Khok Sung vào khoảng 14h30 chiều 16-9 (giờ địa phương).

“Hàng rào thép gai ở khu vực này rõ ràng nằm trên lãnh thổ có chủ quyền của Thái Lan”, ông Winthai Suvaree khẳng định, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng đây là khu vực biên giới tranh chấp.

Sau vụ việc, quân đội Hoàng gia Thái Lan cáo buộc đây là hành động vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn song phương.

“Những hành động này được xem là vi phạm lệnh ngừng bắn, khi Campuchia sử dụng dân thường để thể hiện sự khiêu khích, còn quân đội lại tỏ ra thờ ơ”, ông Suvaree nêu cáo buộc.

Thiếu tướng Winthai nhấn mạnh phía Thái Lan sẽ thu thập bằng chứng và gửi khiếu nại qua các cơ chế quốc tế, nhằm khiến thế giới chú ý tới những hành động của Campuchia, vốn trái với các thỏa thuận song phương đã ký kết giữa hai nước.

Hiện phía Campuchia chưa đưa ra phản hồi về vụ việc trên.

Trước đó vào ngày 15-9, Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, Trung tướng Boonsin Padklang, tuyên bố trong một buổi phát biểu rằng “việc siết chặt biên giới giúp Thái Lan có lợi thế trong việc đối phó với mối đe dọa quân sự từ Campuchia”.

Theo diễn biến mới nhất về vấn đề biên giới Thái Lan - Campuchia, ông Oum Reatrey - Tỉnh trưởng Banteay Meanchey (Campuchia) - thông báo 10 công dân Campuchia, bao gồm nhà sư, binh sĩ và cảnh sát, đã bị thương trong vụ đụng độ với binh lính Thái Lan chiều 17-9.

Theo báo Khmer Times, các cuộc đụng độ xảy ra sau khi binh lính Thái bị cáo buộc “tiếp tục vi phạm chủ quyền Campuchia bằng việc xâm nhập vào làng Prey Chan thuộc xã Baichon, huyện O’Chrov”.

Một số nguồn tin địa phương chia sẻ binh lính Thái đã thực hiện các hoạt động như dựng hàng rào thép gai trong lãnh thổ Campuchia.

Bên cạnh đó, có thông tin rằng lực lượng Thái Lan còn sử dụng hơi cay đối với người dân Campuchia trong khu vực này, khiến người dân địa phương phẫn nộ. Hiện phía Thái Lan chưa lên tiếng về vụ việc trên.

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn