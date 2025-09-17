Bé gái 6 tuổi bị người lạ dụ dỗ chở đi ở Tây Ninh

Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận tin báo của chị Thị Keo (SN 2000, ngụ xã Tân Phú) về việc con gái chị là cháu Thị Ha Sa Ny (SN 2019) bất ngờ mất tích.

Công an giải cứu bé gái tại nơi đối tượng Quân sinh sống (ảnh M.Đ)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an địa phương khẩn trương triển khai lực lượng truy xét. Kết quả điều tra cho thấy, khoảng gần 17h30 ngày 16/9, khi cháu Sa Ny đứng một mình trước nhà hàng xóm thì một người đàn ông chạy xe máy màu trắng (chưa rõ biển số) đến bế cháu lên xe rồi chở đi theo hướng ngã ba Khe Đol, phường Bình Minh.

Qua trích xuất camera và tiến hành truy vết, đến 0h30 ngày 17/9, lực lượng công an phát hiện và khống chế Hồ Văn Quân (SN 1978, ngụ xã Tân Phú) đang giữ cháu Sa Ny tại một vườn mãng cầu thuộc ấp Tân Lợi B, xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh. Bé gái được giải cứu, đưa về với gia đình.

Tại cơ quan điều tra, Quân khai nhận làm nghề giữ vườn, sau khi uống rượu đã chở cháu Sa Ny về chòi rẫy để ngủ qua đêm, dù bé nhiều lần xin về nhà. Đối tượng thừa nhận không quen biết nạn nhân.

Qua xác minh ban đầu cho thấy cháu Sa Ny không bị xâm hại. Tuy nhiên Hồ Văn Quân đã dụ dỗ, chiếm giữ cháu bé 6 tuổi trong khoảng thời gian 6h từ 17h30 ngày 16/9 đến 0h30 ngày 17/9 khi bị công an phát hiện, bắt giữ. Hành vi này có dấu hiệu phạm tội “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi” được quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự.

Tác giả: Nguyễn Quang

Nguồn tin: Báo VOV