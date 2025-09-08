Tai họa ập đến một gia đình

Bản thân ông Lâm mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, sức khỏe suy kiệt, phải điều trị tại bệnh viên (ảnh trái). Con dâu của ông là chị Nguyễn Thị Phúc (sinh năm 1995) hiện cũng đang chiến đấu với căn bệnh ung thư di căn lên não.

Vào chiều 1-9, vợ ông Lâm là bà Nguyễn Thị Quyên (ảnh phải, sinh năm 1966) khi trên đường chăm chồng và con dâu đang điều trị ở bệnh viện về thì không may bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, bị hôn mê.

Con trai của ông Lâm, bà Quyên là anh Hoàng Đăng Linh bị bệnh, mất khả năng lao động, không thể chăm sóc một gia đình có 3 người nằm trong bệnh viện. Gia đình ông Lâm thuộc diện hộ nghèo trong xã, hiện không còn khả năng trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày, chưa nói đến chi phí thuốc men, chăm sóc dài ngày cho cả 3 người bệnh nặng. Gia đình ông rất mong được cộng đồng giúp đỡ.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 25-42.

Tác giả: Hiếu Nghĩa

Nguồn tin: sggp.org.vn