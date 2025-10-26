Sunderland tạo 'địa chấn' ở Stamford Bridge

Niềm vui của các cầu thủ Sunderland sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea - Ảnh: REUTERS

Trước khi bóng lăn tại Stamford Bridge, siêu máy tính dự đoán Chelsea có cơ hội chiến thắng lên đến 73% trong cuộc đối đầu với "mèo đen" Sunderland.

Dự đoán này có phần trái với điều kiện thực tế của hai đội. Chelsea vắng nhiều cầu thủ chủ chốt mà đáng chú ý nhất là nhạc trưởng Cole Palmer. Trong khi đó, Sunderland đang có phong độ khá tốt khi xếp thứ 5 ở Premier League.

Không có Palmer, HLV Enzo Maresca xếp tiền đạo Joao Pedro đá số 10 hỗ trợ cho chân sút người Tây Ban Nha Marc Guiu. Hai bên cánh của Chelsea là bộ đôi tấn công Alejandro Garnacho và Pedro Neto.

Về phía Sunderland, để ngăn cản sức mạnh của Chelsea, HLV Regis Le Bris tung ra sân đội hình 5-4-1 với ý đồ phòng ngự phản công cực kỳ rõ rệt.

Nhưng bức tường phòng ngự của Sunderland sớm bị xuyên thủng ở phút thứ tư.

Nhận đường chuyền của Neto, Alejandro Garnacho thoát xuống bên cánh phải, đảo người vài nhịp rồi tung cú sút cực mạnh đánh bại thủ môn Robin Roefs mở tỉ số trận đấu. Một bàn thắng mà chắc chắn khiến các CĐV Man United cảm thấy nghẹn ngào vì Alejandro Garnacho là người thừa ở Old Trafford vừa bị "quỷ đỏ" tống khứ.

Những tưởng bàn thắng sớm sẽ giúp Chelsea dễ đá hơn thì điều ngược lại đã xảy ra. Bị thủng lưới nhưng Sunderland không vội vàng dâng cao mà ngược lại tiếp tục kiên trì với lối đá phản công.

Chelsea tuy cầm bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra được những pha tấn công có sức sát thương.

Sự thất vọng của các cầu thủ Chelsea sau khi để thua Sunderland trên sân nhà - Ảnh: REUTERS

Tiền đạo Pedro di chuyển rộng và cố gắng kéo về giữa để tạo khoảng trống cho các cầu thủ đá ở biên áp sát vòng cấm Sunderland. Nhưng lối đá này không thực sự hiệu quả bởi hàng thủ Sunderland quá dày đặc.

Trong khi hàng công miệt mài tìm kiếm bàn thắng thứ 2, hàng thủ Chelsea lại báo hại đội nhà. Phút 22, từ quả ném biên bên phải của đội Sunderland, hàng thủ Chelsea không thể phá bóng dứt khoát để tạo ra khung cảnh hỗn loạn trong vòng cấm. Và tiền đạo Wilson Isidor chớp thời cơ cực nhanh, dứt điểm cận thành ghi bàn cân bằng tỉ số.

Sau bàn gỡ hòa, Sunderland càng phòng thủ kín kẽ hơn nữa khiến Chelsea bất lực trong việc ghi bàn. HLV Maresca tạo ra nhiều sự thay đổi, tung hết các quân bài mà ông có trên ghế dự bị như Andrey Santos, Tyrique George, Jamie Gittens hay Estevao vào sân.

Nhưng thế trận của Chelsea không có dấu hiệu tích cực hơn. Và thảm họa thực sự xảy đến với đội chủ nhà ở phút 90+3. Brian Brobbey thoát xuống nhận đường chuyền dài của đồng đội rồi giữ bóng trước sự đeo bám của hai trung vệ Chelsea.

Brobbey sau đó xoay người chuyền bóng cho Chemsdine Talbi băng xuống thực hiện pha đặt lòng ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Sunderland.

Bàn thua này cho thấy khả năng phòng ngự yếu kém của Chelsea. Hai trung vệ Chelsea đã đứng nhìn Brobbey giữ bóng trong vòng cấm mà không hề có tác động nào để ngăn cản. Sau đó, các tiền vệ của Chelsea không kịp lui về hỗ trợ, để đối thủ dứt điểm như chốn không người.

Thất bại này chấm dứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của Chelsea, khiến họ tụt lại phía sau trong cuộc đua vô địch Premier League.

Tác giả: Hoài Dư

Nguồn tin: Báo Tin tức