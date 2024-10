Sự thật đằng sau nụ cười của nữ giúp việc có học thức ở Đà Nẵng

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 6/2024, một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tên C.J. (37 tuổi) đã đến Đà Nẵng làm việc và thuê Lại Thu Hà làm phiên dịch kiêm người giúp việc.

Trong thời gian này, Hà đã giúp ông C. tìm thuê một căn hộ tại khu đô thị Phú Gia (quận Thanh Khê) và được ông C. cho phép ký hợp đồng thuê nhà.

Đối tượng Lại Thu Hà khi bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ban đầu, ông C. tự thanh toán tiền thuê nhà. Tuy nhiên, đến cuối tháng 8, Hà rơi vào nợ nần với số tiền khoảng 200 triệu đồng nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông C. để trả nợ.

Hà thuyết phục ông C. đưa cho mình 40 triệu đồng để thanh toán cho chủ nhà. Nhưng thay vì sử dụng số tiền đúng mục đích, Hà đã dùng nó để trả nợ cá nhân. Để che giấu sự thật, Hà viện cớ rằng ông C. đang bận công tác hoặc gặp khó khăn trong công việc nên chưa thể thanh toán tiền thuê nhà.

Không dừng lại ở đó, Hà còn lấy cớ công an kiểm tra để mượn hộ chiếu của ông C. nhằm tạo lòng tin với chủ nhà, khi chủ nhà liên tục tìm đến đòi tiền. Ngày 12/9, Hà đã chiếm đoạt máy tính của ông C. và mang đến tiệm cầm đồ, cầm cố lấy 1,8 triệu đồng trả nợ.

Khi ông C. cần lấy lại hộ chiếu, Hà đã nói dối, công an đang giữ và phạt ông 10 triệu đồng.

Tưởng thật, ông C. đã đưa cho Hà 10 triệu đồng để "đóng phạt". Sau đó, Hà chuyển khoản cho chị Đ.N.T., chủ nhà, 10 triệu đồng và thông báo với ông C. rằng ông muốn kết thúc hợp đồng thuê nhà vào ngày 30/9.

Tuy nhiên, đến ngày 27/9, khi chị T. đến gặp ông C. để thu số tiền còn lại, ông đã phát hiện ra sự thật và lập tức trình báo công an.

Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn