Sự thật bất ngờ về clip "thầy tặng mỗi học sinh 1 triệu đồng để ăn Tết"

Ngày 17-1, ông Lê Công Trinh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Krông Nô (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông), xác nhận trường đã nắm được thông tin trên mạng xã hội lan truyền clip 1 thầy giáo công tác tại trường đã "tặng" cho mỗi học sinh 1 triệu đồng để ăn Tết.

Thầy giáo phát tiền chế độ cho học sinh

Theo ông Trinh, trên mạng xã hội có nêu nội dung thầy giáo tại Đắk Nông đã dành tiền riêng để lì xì mỗi em 1 triệu đồng trước ngày về quê ăn Tết là không đúng sự thật.

Clip này do học sinh lớp 12 của trường đăng lên mạng xã hội để vui đùa, còn bản chất số tiền này là tiền truy lĩnh chế độ của các em học sinh trường dân tộc nội trú và thầy giáo phát lại cho các em.

Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Krông Nô lý giải theo quy định, tất cả học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng học bổng chính sách bằng 80% mức lương tối thiểu của nhà nước.

"Vào tháng 7-2024, mức lương cơ sở có tăng. Mới đây, số tiền này mới được ngân sách bổ sung nên trường tiến hành phát tiền truy lĩnh cho các em. Một số giáo viên sẽ phát số tiền này trực tiếp cho phụ huynh trong buổi họp vào tuần sau, riêng lớp 12 thầy giáo có phát trước cho các em" - thầy Trinh nói.

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh thầy giáo trên tay cầm một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng và phát cho mỗi học sinh 1 triệu đồng. Kèm theo clip là nội dung: Thầy giáo trường nội trú ở Đắk Nông lì xì mỗi học sinh 1 triệu đồng trước khi về quê ăn Tết.

"Toàn bộ đều là tiền của thầy dành riêng cho bọn nhỏ vì cái chữ mà phải xa nhà lâu ngày, tài chính thầy mạnh là một chuyện nhưng chuyện to lớn hơn cả là tình thương thầy dành cho mấy đứa, chẳng điều gì có thể đong đếm được" - nội dung được đăng tải trên Tik Tok.

Thầy Nguyễn Văn Lợi (chủ nhiệm lớp 12, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Krông Nô) xác nhận thầy là nhân vật chính trong đoạn clip đang nổi trên mạng xã hội.

Thầy Lợi cho biết tiền truy lĩnh chế độ của học sinh lớp 12 khoảng 2 triệu đồng và thầy có phát trước mỗi học sinh 1 triệu để sắm Tết, số còn lại sẽ phát cho phụ huynh trong buổi họp sắp tới.

"Tôi không biết các em đã quay clip, đăng lên mạng xã hội cho đến sáng nay mới thấy rất nhiều người gọi điện hỏi. Riêng em học sinh đăng lên mạng xã hội cũng nhắn tin xin lỗi tôi vì em chỉ muốn đăng lên cho vui, có kỷ niệm thời học sinh nhưng không ngờ clip lại lan truyền nhanh chóng như vậy. Tôi cũng nhẹ nhàng nói học sinh rút kinh nghiệm, không nên đăng clip có thông tin không chính xác lên mạng xã hội, tránh bị suy diễn" - thầy Lợi thông tin.

CLIP: Thầy giáo phát tiền cho sinh gây xôn xao mạng xã hội

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động